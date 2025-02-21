圖／123RF

楊母說：村裡的人一起上山去茶園採茶幫工，大人一天才掙下五塊錢，她個小孩子一天就掙下八塊錢。

心靈手巧又長得好看，楊青青十四歲的時候，楊家就被提親的媒人踏破了門檻。好女百家求，一時之間楊父、楊母簡直挑花了眼。

楊青青卻有主意，不願意像姊姊一樣過早踏入婚姻的大門，一輩子被鍋碗瓢勺的家務拴在家裡。一旦看到上門的作媒人，她板著臉，一連罵走了好幾波。楊青青告訴母親：自己要出去打工，看一看外邊的世界。

不顧父母阻攔，楊青青真的走了，到了千里以外的廣州，進入一家電子工廠做了打工妹。因為心靈手巧，楊青青很快就成了工廠裡的明星勞模，掙的錢還不少。

青青沒良心，錢都攢著，花在她自己身上。談及錢，楊父忍不住插話。

楊父說，楊青青買了一個照相機，挺貴的，一有時間就去公園拍照。人家都是往家寄錢，她寄的卻是照片，一疊一疊的。楊青青喜歡聽歌，購買了不少碟片，現在家裡還存有一大堆，大多數是盜版 的，播放起來呲呲啦啦的。還有布娃娃和公仔，楊青青積攢了一大包，現在還都存著，招滿了灰塵。

楊母不願意了，反駁說：青青花在自己身上的不過是零頭，整數的錢，不還是拿回了老家？哥哥娶媳婦的花費，其中一部分就是楊青青的打工所得。

十九歲那年，楊青青被父母喊回了家。楊父說：女子早晚得成家，在外邊晃蕩，成個啥體統？

楊母說：成家了，我們做父母的任務才算完成、才能夠放心。

楊青青結束了五年的打工生涯，返回家中。楊青青不知道，家裡已經給安排了一門親事，在她不知情的情形下，收下了男方的彩禮。與楊家相比，男方家庭還是優越的：男子名叫錢磊，在採石場上班開吊車，拿工資，能掙錢，體格健壯、面貌端正。而且，最重要的是他出身高幹：他父親是村支書。

楊母說：誰知這個錢磊，倒是青青的剋星，把她給禍害了。

律師手記之三：未婚夫錢磊

錢磊還在監獄 服刑，罪名是故意傷人致殘，無期徒刑。我託了熟識的獄警，得以在第一監獄會面錢磊。當我提及楊青青的名字，錢磊從低眉順眼變得怒目圓睜。他說：她才是他的剋星，要怪就怪楊青青。

訂親了楊青青，錢磊很是自豪，自己的未婚妻可是十里八鄉出名的漂亮女子。至今，錢磊還記得初見的場景：楊青青身穿一件水紅色的碎花連衣裙，腳蹬白色的涼鞋，長長的頭髮披散在肩膀，嘴巴上還擦著口紅。楊青青和莊戶裡灰頭土臉的姑娘不一樣，一下子就把錢磊給迷得神魂顛倒，一天恨不得見三次面。

可是楊青青對他，卻是一副愛理不理的樣子，見錢磊進了家門，還有意躲避著。

錢磊人憨，不傻，看出來楊青青躲他不是害羞，而是厭煩。錢磊百思不得其解，自己可是村裡姑娘的搶手貨，怎麼到了楊青青這兒，反而滯銷了？

看著兒子失魂落魄的模樣，錢母一馬當先最是忿忿不平：在大城市待過的女子，都不是好東西，只會狐媚子，啥也不會！

錢磊不太認同：楊青青能幹著呢，比一般女子會做活。

錢母說：鬼才信呢，要不你讓她給做一雙鞋子試一試？

聽聞這個要求，楊青青笑了，那是錢磊第一次得到楊青青的笑臉。平日裡楊青青對人都是說說笑笑的，惟獨對他冷冷冰冰。

楊青青說：做鞋？這年頭，誰還會做鞋？誰還要穿做的鞋子？一口回絕。

錢母倒是一點兒不意外，點著錢磊的額頭說：我說的沒錯吧，她就是沒把你放在眼裡。

錢母說：這還沒結婚呢，連個女人都鎮不住。以後結了婚，還不騎在你頭上拉屎撒尿？

錢母說：她這是立威呢，先要拿捏住了你，以後再拿捏我。以後咱全家都要被她拿捏了！

錢母還說：你爸一輩子要強、我一輩子要強，怎麼就養了你這個窩囊廢！

血氣方剛的錢磊一下子就被煽起了火，似乎有兩條路擺在他的面前：要嘛做武松、要嘛做武大郎。

起起伏伏的山谷、彎彎曲曲的小路，錢磊橫在楊青青的去路上，叉著腰，一副攔路虎的姿勢。（二）