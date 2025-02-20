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你別離開我（七）

顧艷

警察擱下哈里的電話，又給維維打電話。維維喜出望外，這個電話她盼望太久了。

她「喂、喂」地喊著，警察說：「你認識你們家的鄰居弗萊德嗎？」

維維說：「認識、認識，他來過我家。」

警察說：「他就是安娜案子的犯罪嫌疑人。」

維維說：「啊！怎麼會是他？那我女兒呢？」

警察說：「他已經販賣給犯罪團夥了。我們正在進一步追蹤。」

維維敘述了與弗萊德來往的具體細節，警察的電話是錄音電話。

下午四點，哈里準時來到警察局。他不認識鄰居弗萊德，雖然是隔壁鄰居，但對他們家有幾口人、做什麼工作、叫什麼名字，一概不清楚。哈里一問三不知，只好心事重重地回家去。維維坐在客廳裡發呆。

維維對哈里說：「怎麼會是我們的鄰居弗萊德，賣了我們的女兒安娜？他來過我們家兩次，說他的妻子臥病在床，想把房子賣掉，給妻子治病。」

哈里十分驚訝，「你怎麼能讓陌生人進來？」

維維道：「隔壁鄰居，為什麼不能？」

兩個人吵了起來，而且越吵越凶。維維一氣之下，拿起一只凳子朝哈里扔過去，剛好砸在哈里的腿上。維維慌忙逃進了自己的臥室。

哈里有些疼痛，眼睛都冒火了，但他克制著，嘴裡嘀咕道：「豈有此理，簡直就是瘋了。」

5

維維請了律師，法院遲遲沒有審判。弗萊德雖然被關押了起來，但他的交代似乎並不誠實。也就是說，他把安娜賣給了誰、誰又轉賣了，這連環套的犯罪團夥，至今沒有破案。

維維心如刀割。但只能耐心等待，除此別無辦法。維維很想恢復到正常的生活，但她做不到。面對母親的不體諒、面對丈夫的不作為，她又能怎樣呢？（七）

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