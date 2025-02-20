藍松鴉亮藍的羽毛在漸深的暮光中，發出迷人的光芒。牠在檸檬樹上跳上跳下，聲音一過招。老虎在樹下磨著爪子，抿著耳朵、夾著尾巴往樹上爬，做出「我來收會尖銳、一會輕柔，一會急促、一會慵懶，大聲嘰呱著，正好閒得無聊，和這隻大貓拾你」的姿態。

無奈牠平日生活太舒服了，身體缺少鍛鍊，雖然體型碩大，但是肌肉無力。牠笨拙地試圖爬樹，但是爬幾步就掉下來了。兩邊嘰嘰喳喳、吵吵鬧鬧，誰都不讓，結果都是憤憤離開。這種爭執每天都會發生、每天都會結束，沒有結果，然後再等待第二天的爭吵。

這種爭吵也像極了她和老公的爭吵，原來是在家裡吵，為錢、為工作、為孩子、為房子、為搶時間。現在是隔著大洋吵，老公隨著海歸大潮回國創業了，留著珍妮看家，帶麥克上學。珍妮沒信過老公能創成業，他從小被父母寵愛，生活幾乎不能自理。雖然聰明，但是在這聰明人論堆搓的矽谷 ，也很難顯得突出。吵煩了，就隨他吧。

天色晚了，在濃厚的藍色天空襯托下，橘色的雲變成了深褐色，粉藍的雲邊也變成了亮灰色。珍妮沒等到牠們結束每天練習的虛把式，讓老虎留在檸檬樹下，自己先回到家。她習慣性地又打開郵件，琳達的信來了。她憤怒地仔細描述了老虎的惡行，例如老虎隨意進出她美麗有序的花園，在她新買的土上拉屎、撒尿。她的土非常珍貴，是有機的火山土，花大價錢，不遠萬里才運來的。她要種名貴的花草，但是這一切都被老虎毀了，貓屎裡的酸性破壞了有機土的酸鹼平衡，把她的計畫全部破環了。琳達要求珍妮立刻做出行動，不能讓老虎再去她的花園。

珍妮的心臟怦怦跳，血往腦袋上湧。（四）