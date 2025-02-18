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你別離開我（五）

顧艷
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維維的父親在一旁插嘴：「孩子都丟了，你還說這種話！你這樣說，能解決問題嗎？」

維維的母親道：「我說她幾句，你就來幫，都是被你寵壞的。落到今天這個地步，你也有責任。」

聽著電話那頭父母的爭吵，維維眼淚都出來了。她很快掛斷了電話。她知道每次在她最需要安慰的時候，母親總會搬出陳年舊事挖苦她一番。

維維心裡難受，開車出去兜風。沿著六十六號公路，漫無目的地開著車。高聳的白雲從波多馬克河上空滑過，一團團灰色陰沉的雲，卻沿著峭壁跑得越來越快。雲朵後面，夜晚釋放出黑暗。

維維有些疲憊，感到自己開了很遠、很遠。沿途的風景一切都沒有變，一切又都已經改變了。維維回到家，沒有看見哈里的車，但是客廳的燈亮著，沙發前的茶几上，還留著一張小紙條。紙條上寫著：「我去看父母，晚一些回來。」

維維忽然有些感動，自從安娜丟失後，兩個人沒有一起吃過飯，偶爾打個照面，也互不搭理。家裡的氣氛冷冰冰的，再沒有安娜在家裡的熱鬧和歡樂。

維維很久沒有去婆婆家，上次婆婆給她打電話，感覺上婆婆很悲傷。婆婆喜歡吃維維包的中國餃子。每到聖誕節，婆婆喜歡拿維維包的餃子請客人，還在客人面前，炫耀自己吃過中國紹興的梅乾菜扣肉、杭州西湖的龍井蝦仁等。婆婆告訴她的客人們，中國菜好吃極了，比漢堡、三明治美味很多。

哈里回來時，維維房間的燈還亮著。下午，他從父母家出來後，又去辦公室翻譯小說。因為他把女兒安娜弄丟了，父母每天都沉浸在悲傷中，特別是母親心情一直沒有好轉。（五）

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