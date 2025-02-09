加拿大 研究中心的安德留‧阿瑪博士認為，這個在心臟的ICNS，原來大家都以為是在腦中才有的神經細胞網路。後來研究更發現，這個ICNS是和腦連接在一起，用來支配心臟的活動。原本記憶是保存在腦中的神經細胞網路裡面，因此心臟裡面的ICNS也有同樣保存記憶的神經細胞網路。也就是說，心臟也有保存記憶的可能性。

若這理論是真的，慕雲的行為變異正是因為她現在的心臟保留了捐贈者的記憶。慕雲不只擁有捐贈者的心臟，同時也擁有了捐贈者的記憶！

可欣看著慕雲，忍不住打了一個寒顫。

怎麼會這樣！

「換心之後，我一直在想，如果我因為換心而延續生命的話，那我到底是算原來的我，還是捐贈心臟給我的這個人？這個想法一直困擾著我。」慕雲說：「妳記不記得我們討論《克拉拉與太陽》時，我曾經提出所謂的身分認同的感想？沒料到，這個議題竟然應在我自己身上。真是諷刺！」

這是多麼艱難的考驗呀，可欣都不知道該怎麼安慰她了。

「我大概知道是誰捐心臟給我了。」慕雲說。

「不是不能公開的嗎？」

「我只是從我的行為反應去推測，然後去圖書館 找舊報紙，的確查到一位剛拿到駕照 ，在十字路口左轉被闖紅燈的大卡車撞得重傷、送到醫院已無心跳的十二年級高中生。那天正是我臨時收到通知，說有心臟讓我趕緊到醫院的時間。」慕雲說：「應該就是她了。」

太震撼了，可欣驚得說不出話來。

「我到底是誰？」慕雲問。（一四）