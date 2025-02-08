這個意外的下午茶為她平實的家庭主婦生活，增添了不少情趣。但她注意到，慕雲咖啡 擺在一邊完全沒動過，只喝她的熱水。

可欣忍不住問她：「妳怎麼不喝咖啡？咖啡就要涼了。」

「我不能喝咖啡，」慕雲說：「但聞咖啡的香味，對我來說很重要。」

可欣完全不能理解這中間的差別。

隔了好一會兒，慕雲才說：「我不久前動了心臟手術，醫生說，咖啡對我不好。但是咖啡香味能為我帶來愉悅的心情，建議我每天若是可以，要聞咖啡的香味。」

可欣吃了一驚，「原來妳中間那麼久沒來，是動心臟手術！心臟問題解決了嗎？我看妳氣色比以前好太多了。不只是氣色好多了，連人都年輕好多。」

「你聽過ICNS嗎？」慕雲問她：「妳大概會覺得我很奇怪，怎麼會突然問這樣一個奇怪的問題？」

「不會呀，ICNS我是知道的，就是內在性心臟神經細胞，是一種關於心臟是有記憶的說法。」可欣說：「近年不少新聞都報導過心臟移植後個性改變的案例──」可欣說到這兒，右手摀住嘴巴，驚得說不出話來，愣愣地看著慕雲。

慕雲朝她點點頭說：「是的，我做了心臟移植手術。」

「原來，難怪……」可欣喃喃自語：「一切都能解釋得通了。」

「妳覺得我變了很多嗎？」慕雲問。

「是和以前很多地方不一樣了。」可欣小心翼翼地說，「很不一樣，太不一樣了。」

「我現在還能控制，要是哪天我完全不能控制自己，『我』會不會就自此消失？」慕雲問。

可欣看過許多心臟移植後性情、興趣大變的報導。後來讀到日本 國立循環器病中心山崎登自醫學博士發現，心臟中有一個器官叫做ICNS。也就是說，心臟裡面有顆像小小的腦的器官。（一三）