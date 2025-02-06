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大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

我是誰（一一）

楊秋生
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可欣遠遠覺得慕雲不對勁，立刻上前去，「嗨，慕雲，原來妳在這兒，找妳半天呢。」

慕雲看到她，像看到救星。

「謝謝妳，」可欣對店員說：「我們先逛別處，回頭再來。」說著，拉著慕雲離開。

「十年前開了一家日本糕餅店，每樣糕餅都好吃，你一定吃過。」可欣說：「要不要去吃點點心、喝杯咖啡？」

慕雲驚魂甫定，跟著可欣走，整個人還是有點不知身處何處、雲裡霧裡的虛浮感覺。

「這家糕餅店有人說是我們讀過的《源氏物語》的『源氏』，後來才知道不是。」可欣說。

慕雲一聽《源氏物語》，一下子清醒過來。剛才發生的事，彷彿是一場夢。

慕雲在讀書會裡認識了幾個還不錯的會員，尤其可欣，是讀書會裡她最欣賞的一位，樸實無華、聰明靈巧、內斂含蓄。但以前總覺得心臟不好，連自己都不知生命能走到哪裡，她不願意到時讓她們面對失去摯友而傷痛，總是與大家保持距離。經過成功的心臟移植手術，復原狀況良好，現在她倒很想交這位朋友。

「妳推薦的這家糕餅店，正是我很喜歡的呢。」慕雲趕緊說。

「那太好了，我們走吧。」

可欣忽然想起她來購物中心的目的，遲疑了一下，覺得今天倒是接近慕雲的好機會，應該不會耽誤太久，便把修理平板電腦的事先擱在一邊。

總店位於銀座的日式點心老店，慕雲以前去日本旅遊時就吃過了。果實造型、味道，致力於利用當季水果創造出來的和菓子，鮮甜芳香，好吃極了。店裡每樣點心都製作得像藝術品，品嘗起來如品味四季，予與人愉悅的心情。（一一）

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