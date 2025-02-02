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NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

我是誰（七）

楊秋生

「烹飪摩洛哥食物也會用上不少香料，像薑黃、紅椒、茴香，有的還會加上番紅花，這些成分近年來許多研究證實，有益身體健康。加上用橄欖油烹飪，吃多也不怕造成身體負擔，也是不錯的選擇。」二兒子說，頗有未來醫生的架勢。

「會不會我之前胃口都不是很好，味覺也不敏銳？現在好像好多了。」慕雲顧左右言他。

「做摩洛哥菜有個好處，一鍋到底。」慕雲先生愛憐地對她說：「我知道妳廚藝好，可還是交給鐘點工做吧。妳要多休息，不宜勞累的。」

「我現在好多了，不是嗎？」慕雲說。

大家點頭稱是。半年來忐忑驚恐，罩在陰霾裡的心情，都因慕雲成功的心臟移植，加上迅速的復原而散去，終於撥雲見日。

大家都知道，慕雲心臟移植手術並不是完全沒有後遺症。外來的心臟就是一個侵入者，T細胞將它當成異物攻擊，造成自我排斥。慕雲也歷經了發燒、咳嗽、發冷、血尿、皰疹等過程，幸好先生請長假，鐘點工改成雇用，慕雲胃口還可以，總算捱過所有難關。

她還記得通知心臟移植那一天，她的頭腦很清楚，她必須先到醫院再次評估，是否準備好接受手術。醫院離她家很近，她卻覺得那條路好長好長。她彷彿聽到兒時縈繞耳際的蟬鳴聲，還有開得火紅艷麗的鳳凰花，那是離別的季節，她是懷著悲壯的心情到醫院的。

幸運的她，手術成功，不只活著出來，復原得特別好。經過休養、回診、調藥，生活一點一點回歸正常。先生及兩個兒子都鼓勵她在體力及精神狀況好的時候動一動，做點開心的事。（七）

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