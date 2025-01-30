我們能為愛情做點什麼（一九）

還有幾十年才退休 的人開始養老，這話聽著就覺得淒涼。可是，不養老又能怎麼樣？打拚，張小盒已經丟失了最重要的武器，沒有戰鬥力了。現在的媒體人，眼睛、手、鍵盤，比腦子重要一萬倍。小盒不只一次在我面前說，思想是現在的媒體從業人員的大忌，他慶幸自己是個腦子平庸、沒有思想深度的人，可以一輩子混媒體。

醫生要求他戒煙、戒酒。他說，今晚，可能是他這輩子最後一次喝酒和抽菸了，要盡情享受菸酒帶來的快樂。

抽菸、喝酒有屁的快樂！

但不抽菸、不喝酒，連屁的快樂都沒有。

坐在我對面的朋友身上，有種無法化解的無助感，我不知如何安慰他。我所能做的是，拍拍他放在桌面上的手。

醫生所能做的是幫他穩定病情，不讓病情惡化下去。為了省錢，也為了能夠偶遇奇蹟，他參加了一個青光眼新藥、新方法的試驗小組，做小白鼠。做小白鼠不僅可以用新藥、用試驗性質的新方法，還可以省錢，每次花幾塊掛號費即可。風險當然也是有的，如果被治壞了，醫生和醫院不承擔任何責任。

醫生說，他不算太嚴重，可能是在某個折點，眼部神經受到刺激誘發了病變，也有可能在哪天遇到另一個折點，突然又會恢復正常。也就是說，小盒這病，痊癒或者惡化，跟醫生的醫術無關、跟藥物和治法無關，是好是孬全憑人品好壞。

「爆炸秋刀魚」和「藥膳山坑螺」的味道跟以往一樣純正，啤酒也還是那麼鬼難喝。每次來這裡消夜，我們都懷疑喝的是假酒，但還是一杯杯地灌自己。今天，我們心情沉重，酒倒是下得更快。

小盒的病像炸彈一樣，把我倆炸得頭暈目眩。（一九）