圖／薛慧瑩

在她的期盼下，讀書會的時間終於到了。她覺得有好多話想說呢，也更想知道慕雲有什麼奇特的想法。

那天讀書會，慕雲缺席了。

可欣頗為失望，少了慕雲，讀書會失色不少。

之後的讀書會，慕雲仍然沒有現身。

可欣的心裡注滿失落，心懸在半空中，真是上不著天、下不著地。她相信一定有什麼事發生，將慕雲套在裡頭。思及此，她竟全身冒出冷汗，愛倫坡的驚悚小說在腦海裡翻攪一番後，到她的胃裡繼續翻江倒海。她著急起來，忍不住四處打聽，有誰和慕雲熟識，但始終沒有任何線索。連麗都說，慕雲只向她提到要告假，沒說理由。她不免感嘆，在美國，朋友就是如此疏淡！

3

日子久了，可欣記憶開始變得極不真實，有時都忍不住懷疑，是不是真實存在過慕雲這樣的一個人。

那天讀書會她去得稍晚，才跨進屋裡，就聽到熟悉的聲音──是慕雲！

聲音明顯比以前清晰而有精神，她四處張望，只見慕雲正和大家聊著天。這可是她從沒見過的事！

更令她訝異的是，那時已進入初夏，慕雲卻穿著粉紅色的喀什米爾薄毛衣，精緻柔軟的質材為她原本清瘦的臉龐，增添了淡淡的柔媚感覺。

她覺得這樣的慕雲有點陌生，但也挺好的。

這一次她們討論的是電影《雲端 情人》，一個經歷婚姻失敗，對愛情感到心碎的單身作家，「遇見」了人工智慧 系統OS1 Samantha，一個擁有自我人格意識，而且能夠自我成長的人工智慧系統。在未來科幻和傳統浪漫之中，作家和電腦系統展開了一段不尋常的愛情。

她看這部電影的時候，想起曾經討論過的《克拉拉與太陽》，當時有人說那是一部反烏托邦電影，這部《雲端情人》倒是創造了一個愛情烏托邦！大家對這部人與電腦系統戀愛的電影，不論是雲端世界全新虛擬情人浪漫題材劇情、想法、服裝設計，都談得十分熱烈，整個會場歡笑不斷。

人與電腦談戀愛？大家雖然都覺得不可思議，但討論過《克拉拉與太陽》之後，現在認為這是未來極可能發生的現象。

慕雲非常投入，異於往常她多半講完便默不作聲，而是隨時與人交換意見，興奮得兩頰緋紅。雖然她的臉還是看得出已有個年紀，可是時不時會透出像是非常年輕，充滿著某一種嚮往的、熱情的神情出來，那幾乎是青少女才會擁有的既熱烈又迷濛的懷春意態，尤其是那雙原本就大的眼睛，更像兩把燃燒的火焰，灼熱灼熱的。她還注意到，慕雲的髮型也不大一樣了，大波浪往一邊梳攏，嬌態婀娜，嫵媚極了。

這是她所認識的慕雲嗎？

讀書會結束後，慕雲轉向她，雙眼定定地看著她，妖嬈一笑。可欣這才注意到，慕雲眼睛畫了妝，很淡很淡，不注意看不大出來。自然深邃，柔和魅惑，可欣的魂幾乎都被那雙勾魂眼攝走了。

她勉強自己鎮定下來，淺笑頷首。

這怎麼回事？她真是她所認識的慕雲嗎？

4

慕雲家坐落在離矽谷 中心只有幾哩的一個郊區山麓城市，緊靠著矽谷正中心帕拉阿圖。她家圍繞著古典優雅外觀豪宅的前院和後院，沿著圍牆都種滿龍柏，中間則是空曠雅致的日系園藝設計。不但保持特有的隱私，並能同時擁有寬敞明亮的空間。從二樓主臥室的陽台往外看，整個矽谷盡收眼底，史丹佛大學的胡佛塔矗立眼下。

這麼完美的居家環境，理應享受無拘無束、自在無壓的生活，但是慕雲並不如外表看起來這麼幸運。他們原來住在台灣，先生家開了一家醫院，生活優渥美好。自從她的心臟出了問題，她先生便託人在矽谷買了這棟房子，希望她搬過來，在這裡靜養。

慕雲先生沒法離開醫院太久，僱了一個每天來半天的鐘點工幫忙做家事便返台了，大約一季回來一次。

說她有心臟病，別說沒人相信，連慕雲自己都不相信。她從來感覺不出身體有哪裡不適，直到她和先生結婚二十周年，他們全家到拉斯維加斯旅遊。擁擠的人潮、污濁的空氣、嘈雜的聲音，她毫無預警地倒地不起。送到醫院，檢查出來說是嚴重的二尖瓣逆流及三尖瓣逆流，左右心房及心室都已嚴重擴大，必須藥物治療。

兩個孩子隨著她搬來，大體適應得很好。一年之後，老大念完高中，就進了加州理工的電腦科學系。過了兩年，老二決定步祖父及父親的後塵，申請到醫學院。（三）