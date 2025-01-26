傑奎琳的傳奇（全文完）

現在丈夫搬去療養院 ，就剩下她自己了，她還有什麼牽掛呢？沒有了！雖說時不時她會帶了孫子、孫女，看場電影、逛個街、吃個飯，終究不在一個屋簷底下生活，兩個外孫女，傑奎琳根本就沒有見過幾次，她也就不怎麼惦念了。甚至感恩節、聖誕節 這樣的節日，她也不會想到給她們寄一張賀卡。當然，女兒倒是會打來電話關心幾句，傑奎琳又會告訴女兒一切都好，要她不必擔心。

兒孫自有兒孫福，傑奎琳跟自己這樣說，也跟艾琳這樣說。艾琳卻有一點不以為然：「你說，你吃了那麼些年的苦頭，難道就為了到老了混一個孤家寡人？」

傑奎琳的嘴角往下略掛了兩掛：「我怎麼就是孤家寡人了？現在孫子、孫女都跟我很要好，到了緊要關頭，兒子、媳婦也還指望得上，還要怎樣？」

艾琳嘆口氣，「傑奎琳呀，也就是你啦！想得明白，換了旁的人，就算像海莉那麼強勢的人，都未必能像你這樣！」

傑奎琳笑了，聳聳肩，「人活一輩子，對得起自己的良心就好！」

艾琳臉上呆了一下，卻緊閉了嘴巴，沒有接傑奎琳的話。傑奎琳也就沉默了。

晚上躺在床上，傑奎琳伸手摸了摸身邊，空蕩蕩的，什麼都沒有摸到。傑奎琳突然覺得什麼東西將自己的心，一下子給抽空了。太空 了，什麼都沒有了。

她感覺到一陣害怕，忙開了燈，坐起來，房間裡很安靜。傑奎琳伸出手在空中揮了一下，手落回來時，順手摸到了床頭櫃上的香菸盒，又拿起打火機，香菸銜在嘴裡，點上火。火光一亮，空寂的房間裡，她的嘴上彷彿綻開了一朵橙紅色的花。花很快便謝了，又是空寂的房間，傑奎琳一個人的房間……（全文完）