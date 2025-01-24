傑奎琳的傳奇（一○）

但是，學校的同事哪個心裡不清楚，妮可是什麼樣的人呢？那麼一個頭腦空空、不學無術，又心術不正的人，誰看得上她呢？只是，礙於海莉的情面，大家都心照不宣罷了。

傑奎琳卻是個直性子，什麼事她不說出來，就心裡過不去。沒多久還真的給她找到了機會，說了妮可兩句。不想又招來了艾琳的提醒：「傑奎琳啊，你就算看不上妮可，但是也應該學學人家。你看，海莉對她多少好！你又不是缺錢，給她表示點心意有什麼呢？得了你的好處，她多少會對你態度好很多！」

傑奎琳瞪圓了眼睛，「我要是也那麼做了，才真是神經病呢！不要啦！」

艾琳無奈地嘆口氣，「你就是人太直了！難道不知道人在屋簷下嗎？」

傑奎琳不屑地哼了一聲：「艾琳，這裡是美國欸，大家靠本事吃飯的！不作興不學無術，只靠拍馬屁混飯的。」

艾琳再嘆口氣，「好了啦、好了啦，你就當我沒有說，你也自求多福罷！」

傑奎琳聳聳肩膀，「大不了不做了，又不是多好的工作！」

艾琳只好住了口，傑奎琳也黑了臉，看見妮可就只覺得起反感。

傑奎琳並非真的需要一份工作養家，她是早就開始領退休金 了。出來做事情，不過是自從丈夫移去療養院 ，家裡就剩了她一個人，實在是太孤單了。況且她又是個閒不住的人，總要做了事，心裡才覺得安穩。雖然在海莉這裡做得不大開心，到底比沒事情做好。更何況，校車上和那些小鬼鬥鬥嘴也滿有趣的，甚至很多時候，那些孩子會讓傑奎琳想到自己的一雙孫子、孫女，說起話來彷彿是和自己的孫輩們在講話似的。（一○）