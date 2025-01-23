去火車站領婆娘（六）

一路上，甘肅 人不時看我手裡的玉米袋子，就害怕這些快到手的玉米一下子不翼而飛了。這些玉米在他心裡，比一袋黃金還值錢。

我安慰他：「哥，你給我領媳婦哩，我不會哄你。我一看人，只要是眼窩沒瞎、嘴巴沒啞，有手有腳人齊整。沒啥麻達，我領上人走，玉米就是你的。」

出門要飯的人都是走到哪裡，隨便住在哪裡，只要能避個風雨。距離火車站不遠，女人住在一個看菜井的小房房裡。這些菜井小房房只有種蔬菜的季節有人住，看管蔬菜，不然洋柿子和黃瓜一袋煙工夫，就被娃娃們偷個精光，婦女們也會來偷茄子辣子。小房裡沒有炕也沒有床，只鋪了一堆麥稈草，女人就睡在麥稈上。

「起！起！來人了。」

小房房黑漆馬虎得看不清楚女人，我打亮手電筒照向她。男人喊叫著，過去拉女人。女人費力地想坐起來，又渾身沒有一點力氣，盡量依靠著牆。女人身上的棉襖，根本看不出來是什麼顏色，打上了一塊又一塊的布丁。女人乾瘦乾瘦的，就像一根秋天失去水分的玉米稈，頭髮就是一堆亂草。

手電筒的光照到女人臉上，只見她兩隻眼睛掉進深坑裡，黑洞洞的，看著怪嚇人的。顴骨高得能戳出皮膚，兩片嘴唇都看不見了，只看見凸出的牙床，我還沒有見過這麼瘦的女人。我當時心裡冒出一句話：一個山上的猴子也比眼前的女人好看多了。

「饃饃？」女人問得很小聲，但我也聽到了。

「饃饃，有哩、有哩。」男人從懷裡掏出那半塊玉米發糕遞給女人，女人接過就往嘴裡塞，大口大口地吃，看來也是餓了一整天。

「這個兄弟心好得很，是人家的晚飯，省下拿給你的。」（六）