傑奎琳心裡又想，名字變了，是不是人多少也會有一點不一樣呢？體驗一下另外一種人生是滿令人著迷的事。傑奎琳的目光變得有一點迷離，彷彿看見化了另一個名字的自己。

可不是化了一個名字，重新來了一趟！傑奎琳覺得自己在學校工作，就是化了名字，重新在人世上來了一趟。是呀，學校！跟從前的餐館比起來，可不是全然不同的世界，傑奎琳連做夢都夢不到的世界，竟然就一頭闖了進來，跟知識分子做起了同事。

知識分子？傑奎琳嘴角邊浮起一個飄忽不定的笑意──「她也配！你還真的是抬舉她了！」耳邊響起珍妮特的聲音，非常鄙夷的聲口。

傑奎琳微微側了一下臉，照後鏡裡，她飛快瞥了一眼坐在後排的唐老師。唐老師臉上淡淡的，沒有什麼令她捉摸不透的表情，於是她又轉頭看了一眼坐在副駕駛座上的珍妮特：「那說她是花魁可以罷？」

珍妮特輕輕冷笑一下，「那她也不配！花魁是一般人做得了的嗎？」

傑奎琳有些吃驚，「那她是什麼？」

珍妮特笑了，很不屑、很輕藐：「去紅燈區裡找找，只怕還找得到！」

傑奎琳在照後鏡裡，看見唐老師臉上掠過去一抹詫異，她也微微感覺有些吃驚──雖說平素珍妮特和妮可不大講話，但總是維持著表面的客氣，沒想到背後珍妮特竟然厭惡妮可到了這般田地。要不是話趕話說到了妮可，只怕珍妮特也不會說出來這樣貶損的話。

當然，珍妮特這樣不屑輕藐的話語，也讓傑奎琳再一次覺到了知識分子的尖銳。她從來不知道知識分子之間的勾心鬥角如此激烈，雖然她也堅定地不認為妮可算得上是一個知識分子。是啊，妮可怎麼會是知識分子呢？她甚至連知識分子的邊兒都沾不上。她不過是靠著不停打點，用不菲的禮物把海莉砸得暈頭暈腦，才得到了海莉的格外照拂，做了如今的工作。（九）