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傑奎琳的傳奇（七）

常湘雲

傑奎琳不大了解，做計算機的人是不是都比較安靜少話，反正她總是看女婿有一點木訥，而且不重視外表，總穿得不合適，不是看著邋裡邋遢，就是怪怪的，讓她很不舒服。

私底下傑奎琳跟女兒提起過，但女兒一副滿不在乎的聲口：「他們做IT的都那副樣子，你沒見過，還有比他更過分的呢！」

傑奎琳卻很不以為然，「皎皎，人靠衣裝，馬靠鞍裝，男人在外打拚，總是要注意一下儀表罷！這要是在台灣，他這樣一定會給人笑話的！」

女兒半攢了眉笑了，「哎呀，媽媽，這裡是美國，人人只活自己就好了呀！好了啦、好了啦，有機會我會提醒他的，你就不要操心了。」

不等傑奎琳再囉嗦，女兒就掛了電話，讓傑奎琳很是不高興，但是也沒有辦法，誰讓女兒離得那麼遠呢。

是呀，女兒上大學就選了一個外州的大學離開了家，畢業後也沒有回到父母身邊，跟著當時的男朋友、後來的丈夫，去了矽谷附近。雖然後來傑奎琳也因為要替兒子照顧兩個孫子，把家搬到了加州，到底女兒不在跟前，一年也難得見上一面，兩個外孫女就不像兒子的一雙兒女跟她那麼親近。想到那一雙孫子、孫女，傑奎琳也由不得要嘆一口氣了──當初要不是替兒子照顧這兩個小鬼，傑奎琳也不會把飯館盤給別人，巴巴地從東岸搬來西岸。

只是，再一想到兒子，傑奎琳更要覺得可惜了。是啊，大學都念完了，竟然不去公司裡做事，非要自己開餐館，難道還真的是子承母業或者子承父業？

傑奎琳聳聳肩，她自己做飯是做得好也喜歡做，丈夫的點心做得更是一絕。可是，他們夫妻兩個卻不想兒女做這一行，不然也不會給他們念了那麼些年的書了。但真真是那句話說的？計畫不如變化快，兒子大學畢業之後，不去公司找事情做，堅決跟傑奎琳和丈夫表示自己要開飯店，讓傑奎琳頗失望。（七）

加州 矽谷

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