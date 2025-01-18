我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

我們能為愛情做點什麼（七）

李東文

「這婚既然結不成，我就要盡快再找一個帥哥才行。要不然我媽又是天天催我嫁，好像我不嫁她很丟臉一樣。」

鳳儀和她父母集體做鴕鳥，以為沒擺酒就不算已經結婚。他們不願意記起，離婚怨婦常用的「一哭二鬧三上吊」中的前兩項，阿權都用過好幾次了。阿權雖然是個男的，但鬧起來、哭起來，半點不輸正版怨婦。他跟鳳儀鬧，去鳳儀父母跟前哭，甚至專門跑到我跟前告鳳儀的狀，說鳳儀把他當牛使、當狗看，玩膩了就想甩。

鳳儀我知道，大小姐脾氣，可人家的確是千金小姐的命啊，會投胎呢！自小飯來張口、衣來伸手，你讓她一夜之間變成淑女，不僅要上班賺錢養家，還要做家務伺候老公，伺候家公家婆、小姑子，怎麼可能？

更要命的是，鳳儀這個富家女都本本分分地做著一份工作，他阿權，一個沒有一點積蓄的男人，三天打魚兩天曬網，一年換幾份工作，沒錢了就伸手向家裡要。家裡父母不再給了，把手伸向自己的老婆。老婆煩了，透支信用卡……

我原本還有些同情阿權，他來找我哭過那麼一兩次，無意中說漏了嘴，說跟鳳儀要點錢有多麼難後，連我這個局外人都看不起他了。我的理解是，既然選擇了手心向上的生活，就不該還奢望尊嚴。

「我實在看不出阿權有多少優點，你當初看上他哪一點了？」我問。

花花和鳳儀異口同聲：「帥！」

我翻了個白眼，低頭喝粥，懶得再理這兩個八婆。女人的好色半點不輸男人。

在球場奔跑了一整天，這會吃了消夜，我最需要的是，斜靠在沙發上看看體育新聞，然後洗澡上床，而不是像現在這樣，聽表妹講她真偽莫辨的愛情故事。（七）

信用卡

上一則

大武山下騎單車 嶺客山林低碳遊

下一則

飄搖的青春

延伸閱讀

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去
王兆倫宣誓就職金山市大校董 開啟第2個任期

王兆倫宣誓就職金山市大校董 開啟第2個任期
火災後速報案等5步驟 確保理賠權益

火災後速報案等5步驟 確保理賠權益
王兆倫宣誓就任市立大學校董 開啟第二個任期

王兆倫宣誓就任市立大學校董 開啟第二個任期

熱門新聞

郵輪旅遊的風險

2025-01-13 01:00
圖/123RF

海上鋼琴師

2025-01-12 01:02

硬漢嶺的大學情誼

2025-01-12 01:00
2015年夏，瘂弦（右2）葉嘉瑩（右1）在溫哥華與文友餐聚，後排為瘂弦所創立的加拿大華人文學學會的《華章》副刊編委，左起林婷婷、劉慧琴、諾拉。（圖/劉慧琴提供）

思念之必要——紀念溫哥華三位詩神

2025-01-09 01:02

幸福的志業

2025-01-10 01:00

難忘的賣房經驗

2025-01-14 01:00

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題