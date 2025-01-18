我們能為愛情做點什麼（七）

「這婚既然結不成，我就要盡快再找一個帥哥才行。要不然我媽又是天天催我嫁，好像我不嫁她很丟臉一樣。」

鳳儀和她父母集體做鴕鳥，以為沒擺酒就不算已經結婚。他們不願意記起，離婚怨婦常用的「一哭二鬧三上吊」中的前兩項，阿權都用過好幾次了。阿權雖然是個男的，但鬧起來、哭起來，半點不輸正版怨婦。他跟鳳儀鬧，去鳳儀父母跟前哭，甚至專門跑到我跟前告鳳儀的狀，說鳳儀把他當牛使、當狗看，玩膩了就想甩。

鳳儀我知道，大小姐脾氣，可人家的確是千金小姐的命啊，會投胎呢！自小飯來張口、衣來伸手，你讓她一夜之間變成淑女，不僅要上班賺錢養家，還要做家務伺候老公，伺候家公家婆、小姑子，怎麼可能？

更要命的是，鳳儀這個富家女都本本分分地做著一份工作，他阿權，一個沒有一點積蓄的男人，三天打魚兩天曬網，一年換幾份工作，沒錢了就伸手向家裡要。家裡父母不再給了，把手伸向自己的老婆。老婆煩了，透支信用卡 ……

我原本還有些同情阿權，他來找我哭過那麼一兩次，無意中說漏了嘴，說跟鳳儀要點錢有多麼難後，連我這個局外人都看不起他了。我的理解是，既然選擇了手心向上的生活，就不該還奢望尊嚴。

「我實在看不出阿權有多少優點，你當初看上他哪一點了？」我問。

花花和鳳儀異口同聲：「帥！」

我翻了個白眼，低頭喝粥，懶得再理這兩個八婆。女人的好色半點不輸男人。

在球場奔跑了一整天，這會吃了消夜，我最需要的是，斜靠在沙發上看看體育新聞，然後洗澡上床，而不是像現在這樣，聽表妹講她真偽莫辨的愛情故事。（七）