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粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

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我們能為愛情做點什麼（四）

李東文

「教球也不容易，晚飯就這麼幾片麵包。志平，要是你也能這麼吃苦耐勞，早就是大老闆了。」華姊說。

王志平一臉諂笑著說：「那是、那是。不過，如果華姊你肯幫我，我也早就是大老闆了。」

「又來了不是？」

「你看你，我一提這個你就不開心。不提，不提了還不行嗎？天啊，這麵包真香，聞得我都流口水了。好姊姊，我們快去吃飯吧，寶寶餓了。」

這牛高馬大的，還撒嬌！我分給王志平一個小麵包，他居然真要。我讓華姊也吃一個，華姊搖手拒絕了。華姊說渴了，王志平當即要去服務台買飲料，跑出幾步又折回來，說身上沒帶錢。我想說可以掃碼支付，看到華姊已掏出一百元來塞給了她的小男友，就閉嘴了。

王志平帶了兩瓶礦泉水和一瓶健力寶。水是我和王志平的，健力寶是華姊的。華姊解釋說，做運動員時養成喝健力寶的習慣，稍出點汗就想喝。

華姊爽快，當即拍板了上課時間，付了學費，還買了兩支我想脫手好久的舊球拍。我笑著說：「華姊，我們才第一次見面，你就把上萬元交給我，不怕我拿了錢跑掉嗎？」

「教練，你不是那種夾帶私逃的人。華姊是老江湖，閱人無數，看人不會走眼。」

剛才，王志平又是眼色、又是耳邊低語地提醒華姊，不要輕信我。可華姊剛把學費交給我，他馬上又換了個說法，甚至連我也順帶巴結上了，腦子轉得可真夠快的。還好，他們兩人中，大刀闊斧的華姊處於領導地位，又愛拿主意，要不然這兩個學生今晚不一定收得成。

正說著，何雪靜和馬明昌到了。這是他們第一次上課，雪靜從未摸過網球拍，馬明昌的基礎很不錯。（四）

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