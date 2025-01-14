千面踏進宴會廳，對非菜的安排驚呼連連。一陣興奮尖叫後，又被非菜的誠意感動得流下兩行熱淚。

非菜很應景，標新立異地戴了頂阿哥哥風格的紅色假髮，黑人爆炸頭樣式，一副主人翁的姿態帶動氣氛。他前後挪動調整假髮位置的瞬間，目光被牆上Happy Birthday的銀色反光橫幅吸引，那橫幅竟和他當年為寶貝兒子慶生的牆面吊幅如出一轍。那是剛來蒙城第二年，把人凍成骷髏的夭壽天氣和只講法文的左鄰右舍，語言不通、水土不服、食物難以下嚥，妻子很快患上憂鬱症 。當年憂鬱症不是朗朗上口的事，妻子轟轟烈烈鬧了幾回自殺後，非菜焦頭爛額，死馬當活馬醫，採納美國表姊的提議，把妻兒轉到溫暖的加州 定居，好好養病。

當時非菜的一元店生意正夯，哪能說放就放，他便獨留下來。現在生意結束了，團聚的動力也蕩然無存。他和兒子感情不親，太太早和人跑了。唉！加州是他的傷心地。這就是海外小移民 的日常，想到自己的全是缺點，看到別人的都是優點。任誰都有生命裡過不去的痛點，所謂的「眾生平等」吧？每個人都「平等地」有克服不了、接受不了的坎兒。

假髮安戴好，非菜乾掉滿滿一杯紅酒，把人生的不如意都一乾而盡！他率領千面逐桌敬酒，與朋友盡興寒暄。吳浩瑟摟著艾丹心的小蠻腰，舉杯向千面致意：「祝最迷人的壽星青春永駐、財源廣進啊！」然後他捧起酒廠紀念款的紅酒瓶替眾人倒酒。

自從吳浩瑟買了新的勞力士手錶後，他和大夥吃飯時，都忙著幫大家添酒夾菜了。艾丹心暗中觀察吳浩瑟臭屁炫耀的德行，覺得可笑至極！（六）