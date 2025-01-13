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跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

千面女郎（五）

綺莉思

他慨嘆眼前的青春小妹也老囉！連厚粉底都遮掩不住的魚尾紋，唉！同樣是一個女人帶著孩子，千面狼狽辛苦，非菜的老婆就輕鬆許多。美國加州的天氣比蒙特婁溫暖和煦，住起來更爽快！有夫家雄厚財力的加持，老婆專心當陪讀媽媽，生活無憂無慮。

非菜衷心期待和太太在異鄉長相廝守，天不從人願，孩子學不來法文，但出國的路不能半途而廢。只好輾轉至美國就學，至少讀完大學再打算。認真回想起來，魁北克的法文嚇跑多少移民啊！

那年非菜剛起步創業，不便抽身。反正錢財對妻兒的照料勝過他的親自陪伴，就讓金錢代他略盡父親、丈夫的責任吧。

一曲唱罷，千面、非菜和其中一些賓客環桌而坐。做房仲的艾丹心與童顏鶴髮的吳浩瑟蜷窩在宴會廳角落的長沙發竊竊私語，商討如何讓當天上鉤的凱子客戶出手Westmount的豪宅，順道說服他向吳浩瑟買產物保險。北美的海外移民生活，房仲和保險經紀往往結合成一種共生系統，他們相互介紹客源，或者說客源相互回收利用，形成生生不息的生物鏈。

非菜一路見證、陪伴千面遭逢的風霜苦難，心疼她的堅強，特地為她呼朋引伴，打算來個「普天同慶」！生日宴選定朋友們常去的高爾夫球俱樂部。幾天前非菜請工作人員預先下載中文的卡拉OK系統，俱樂部的特色西餐和唐人街知名中式餐館的外燴，中西合璧的經典美食佳餚，品質可謂冠蓋蒙城。

他仿效洋人搞Surprise那一套，徹頭徹尾把壽星千面蒙在鼓裡，簡訊、E-mail向四方廣發邀請函。他貼心提醒，賓客的dress code就是每人都得金光光、銀閃閃地隆重出席。（五）

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