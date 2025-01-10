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大齡剩女的姻緣路（八）

王婷婷

因為沒背景，在部隊特別拚，曾經為了一個項目勞累過度，得了腎炎。部隊給他立了三等功，後來又考上了軍校進修班，三十七歲轉業到一個事業單位當保衛科幹事。工資雖然才三千多，但是解決了戶口和編制。

郭睿說：對你好，人好就行，去見見吧，相處試試。兩個人齊心協力過日子，總會慢慢好起來的。

是人家沒看上她，也沒說為什麼。

三十幾歲的兩個女人開始迷信運氣和命格，動不動找人去算塔羅牌、看星座，說她倆這輩子都缺桃花運。

「你哪裡缺桃花運，你是桃花太多好不好。」

郭睿苦笑：「我那是爛桃花，再多也沒用。」

「大不了一輩子單身。」

「對，一個人自由自在。」

3

郭睿見過楊偉明兩三次吧，那個人在她面前有點局促，一副沒見過世面的樣兒，不正眼看人。聊來聊去，用的詞就那麼幾個，都是網路上的陳詞濫調，但特愛發表意見，話語粗鄙。郭睿說句什麼，他又一疊聲「就是、就是」，一看就是大腦閒置不用，靠著本能生存的那種人。

郭睿心裡替趙芸不值，想不通趙芸個人條件並不算差，工作努力、收入中等、相貌中等，找個中等的男人，門當戶對，又沒說非要比她強多少才行，怎麼就那麼難？

別的事她能幫忙，她不能幫趙芸去談戀愛。有時候，她恨不能親身示範她如何撒嬌撒癡、怎麼樣撩男人。在她眼裡，趙芸那種實誠、矜持的風格只能打動都結過婚的七零後，八零後這代男人對宜家宜室類型的女孩，提不起興趣。

郭睿說不上具體為什麼，很不喜歡楊偉明。（八）

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