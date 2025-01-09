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入夜後，高爾夫球場的戶外照明燈瞬間點亮，鬆軟的綠草坪甦醒般捲起一襲涼風，裹夾著陣陣濕氣和青草香席捲入室內，與大廳內繽紛錯落的水晶吊燈不期而遇，一場別開生面的盛宴亦按下播放鍵。

就算你、就算你，看清我模樣，

就算你、就算你，陪在我身旁，

也不能打開心房，

你不妨叫我神祕女郎……

懷舊的中文老歌在金碧輝煌的宴會廳內迴盪，穿梭前後的白人服務生不理解歌詞，卻毫不妨礙他們服務的興致。畢竟看在闊綽的小費，他們自然殷勤地端茶送菜，服務好得沒得挑剔。

昏暗裡，賈威風垂下頸項，十指下意識地在櫻桃木的桌面摸索著，迷醉的時刻若能來上一管電子菸，就再完美不過了。提起菸，魁北克 的室內禁菸令夠嗆的，癮君子得到戶外，離建築物九公尺才能抽菸。

巴黎人抽菸可自由自在囉，他的思緒「咻」地一下子飛轉到二十年前留學的巴黎，老趙那套誘人說詞猶在耳畔：「你待在巴黎磨練出的一口好法語，申請移民魁北克，那是易如反掌的事。輕鬆當個翻譯口譯，生活不成問題……」懷抱美好的移民願景落地魁北克後，人生的變奏曲就此響起。

順著他悵然的視線望去，一隻白皙嫩胖的女性右手緊握麥克風，引吭高歌：「你不妨叫我『千面』女郎……」

賈威風聽到「千面」二字，嘴裡的烏龍茶差點激噴出來。高齡少女郝思嘉見狀，賭氣地用手肘頂了他一下，示意他自重！

丈夫明知道這群人是她在蒙城最要好的朋友，卻如此鄙視他們，「高齡」簡直憤恨不平！她雙拳緊握，用力深呼吸，極盡所能地按捺下胸口炙烈的怒火。「這個智障、那個八婆、有夠白癡、真是窮鬼……」丈夫永遠用叫喚奴才的口氣，提及高齡的朋友。

高齡少女郝思嘉和賈威風是今夜聚會唯一的夫妻檔，大部分的賓客「目前」單身，換句話說，他們或喪偶、或離婚、或母胎單身。一只粉紅色Hello Kitty手袋安置在高齡的大腿左側，這是她的招牌行頭之一。江湖上人人尊稱她為「高齡少女」，正因為她高齡七十歲，卻堅持一身少女服飾的打扮。身形單薄苗條、雙腿消瘦如竹竿的她可謂「背影殺手」，背影幾可亂真，旁人常誤認她為高中美少女。待轉至正面，見著真實尊容後，觀者立刻從天堂跌落地獄。

千面與非菜互攬著肩，革命情感堅不可摧，在舞台上盡情歡唱：「你不妨叫我……」

說起「非菜」這個綽號，小學有次在學校的花圃裡，他看到阿公家熟悉的後院植物，當著全班的面，頗自豪地告訴老師：那是非菜、非菜！老師當場一巴掌朝他頭頂巴下去：那是「韭」菜！

千面杏眼圓睜，眼神從舞台上直勾著吧檯邊的賈威風，咬字清晰地唱開懷：「你不妨叫我……千面女郎……」賈威風臉色再向下一垮，原來背後批評千面的話，她都知情。他高聳的額頭上沁出幾顆尷尬的汗珠，但他毫無悔意，他就是瞧不起千面！

他心底啐了一句，專職幫人假結婚的女性不就是出來賣的？每段婚姻都重新冠夫姓，假結婚的對象從印度人、阿拉伯人、華人、東歐白人等等不一而足。每幾年就汰換某太太的稱謂，身分多元多變，被他戲稱為「千面女郎」。

賈威風眼神裡的鄙夷令千面想起小李，欸，那不過是今天下午的事啊！當千面一踏進充滿嬉皮風格的咖啡 館，立刻皺起眉頭，牆壁和沙發都被大麻味薰得嗆人。自從總理獨排眾議，堅持大麻合法化 後，人們更肆無忌憚地抽起大麻來，蒙城的老街新路充斥著吞雲吐霧的癮君子。她的纖纖十指撩起連帽T的帽子，嚴實覆蓋住鼻口臉面，篤定地想：這群老外沒經歷過鴉片戰爭的禍國殃民，不懂毒品的恐怖！

千面最痛恨吸大麻的人！上一個老公，不，是客戶，就是個大麻鬼。大麻煙味把兩室一廳的公寓薰得像廢墟鬼屋，念醫學系的女兒幾次來，都抱怨不想待屋內，只願和她在豪華大廈的交誼廳會面，搞得親子會面像洽公。

千面雙眸晶亮，警戒地環顧四周，視線從玻璃大門的Ouvert（法文「營業中」）蒂芬妮綠的木質掛牌，流轉至結帳櫃檯旁的甜點玻璃櫃，七彩繽紛的馬卡龍和粉咖啡色的焦糖可頌輝映成趣。偌大的咖啡館沒半個人影，她確認對方人馬還沒抵達，緊繃的神經稍稍放鬆一會兒。

她先到櫃檯點了一杯美式咖啡，隨意揀了個位子坐下，滑起手機。十多分鐘過去馬路邊有動靜，她順勢看過去，離門口不遠出現一長一短的男人身影，她一眼就認出矮個頭的男人是小李。涼風戲謔地把他的貝雷帽簷吹掀起一個角，他黑黝的右手急欲拉下帽簷，可惜慢了半拍，芥末黃的帽子被吹滾到人行道上。他情急下一個踉蹌，狼狽拾起帽子，趕緊重新壓好戴緊。他身後尾隨的男人見他滑稽的模樣，不禁掩嘴偷笑。

千面隔著一道玻璃在室內竊笑，哼！這傢伙當了婊子，還想立貞節牌坊。害怕失去帽子的掩護，廬山真面目被看個精光！（一）