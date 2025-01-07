圖／趙梅英

前面的街道漸漸顯得冷清起來，下一條街的距離比前面更遠。她看到紐約城市大學的牌子，學生應該放假了吧，街上空無一人。她已經從哥大向北走了近二十條街。

這時，她看到一個提著食品袋的中年男子，從街邊的小店出來，她趕緊上前問路。那位男士告訴她：「繼續往前走，地鐵口就在前面。」他又補充了一句：「到了一三七街不要進，到一四五街坐車。」

紫雲心想，天啊，林肯中心在六十六街，要一直走到一四五街，才能坐地鐵去下城？得走多少冤枉路！這時，紫雲腳上那雙她最喜歡的Jimmy Choo高跟鞋，也開始不耐煩了，平時覺得舒適的鞋子，此刻讓她的腳感到壓迫和痠痛。

強烈的太陽照射著，她像一朵陽光下曝曬的花兒，漸漸開始發蔫。她挺拔的身姿似乎縮了幾公分。走這一趟真不容易，她開始想，那位詩人值得她如此奔赴嗎？

看來雙腳是紐約人的交通工具，每天走幾十條街對於他們，根本不是什麼問題。太陽開始西斜，午後強烈的陽光下，邊上的餐館和商店也不再熱鬧，人們都回家了。

紫雲忽然有一種強烈的衝動想往回走，想往下城的方向走。她知道自己無法走到林肯中心，習慣的想法就是叫出租車 或者Uber，但她又想起女兒的話。母女約定，在曼哈頓只坐公共交通，並以此確認紫雲是否適合在紐約生活。她多麼想讓女兒看到自己是一個老紐約客。

紫雲轉頭四處張望，正猶豫該往哪走時，突然眼前一亮。一位身穿白色襯衫的高個子男士，正風度翩翩地朝她走來。他像一道光，帶著能量，頓時空氣彷彿開始流動起來。

看到她困惑的表情，他禮貌地停下，問道：「Are you OK？你需要幫忙嗎？」

他有一雙明亮的眼睛，烏黑的頭髮微微帶捲，棕色的皮膚讓他的白襯衫和潔白的牙齒顯得格外耀眼。紫雲分不清他是哪國人，他的聲音有些熟悉，標準的英語聽起來像是她的英語老師。

「我、我，找不到去林肯中心的地鐵口，怕是走錯了方向。」她結結巴巴地說。

「那麼巧，我和你去同一個方向。我要去Columbus Circle（哥倫布圓環），跟我走吧！」那男人自信地回答著，帶著一份迷人的微笑。他的眼神中，好像這一刻全世界就不存在，他停下來只關心眼前這位女士的問題。

由不得紫雲猶豫，他已經在前面引路，快速往前走。她心裡一陣狂喜，真是好運，居然遇到一個同路人。從心底湧上一股久違的暖意，真希望身邊這位高大的男人，可以一直把她帶到目的地。

前面就是一三七街，沒想到地鐵口就在邊上。那位白衣男子指了指前方，對紫雲說：「我們在這坐一站車，它開往反方向。一站後過馬路，從一四五街一直坐到林肯中心。」

紫雲有些迷糊，先去反方向？她沒弄明白，但不知為何，她莫名其妙地相信這位陌生人。隱約中，她想起前面一位路人也說過，要到一四五街坐車，這讓她覺得這位嚮導的話應該是對的。

她三步併作兩步，緊跟著高個子男人的步伐。腳下的高跟鞋似乎又配合起來，唱起歡樂的合唱，她的腰又挺直了。

一三七街是個小站。當他們走下地鐵口，紫雲見到了去上城的標誌。對面站台上，一輛車正在緩緩駛進車站。

「快！」高個子男人揮動雙手喊道。

紫雲快速地從錢包拿出信用卡 ──前幾天她剛知道，在紐約地鐵站 可以刷信用卡進站。周圍的旅客快速湧進站台。

她和白衣男子衝進剛剛停在站台上的車廂。「下一站下！」他們還沒站穩，他便指手畫腳地向她解釋。

紫雲還沒弄清楚方向，車已經停在了一四五街。「快下！」高個子男人伸手拉她，紫雲下意識地迴避了一下，但還是緊跟著他的步伐。

他放慢了腳步，等她跟上。她彷彿在迷宮中，跟著他尋找出口。

他們迅速走出車站，一起穿過馬路，飛快地進入對面的地鐵口。紫雲這時終於看到了「下城」的標誌。她刷卡、開門、進站，他攔住車門讓她先上。所有的動作像是被某個看不見的力量在操控，彷彿他們是舞台上的木偶，被帶著走。

紐約地鐵的幽暗隧道中，迷路的感覺彷彿在深邃的夢境中徘徊。當紫雲踏入地鐵站，她彷彿進入了一個N次元的空間，每個站台、每條軌道都像是人生的岔路口，充滿了未知的可能性。站台上的燈光昏暗而模糊，路線圖上的每一條線彷彿都在向她訴說不同的故事，引誘著她，卻又不斷變化方向。紫雲想，地鐵的軌跡像是時間的脈絡，而她則是被困在這無盡輪迴中的過客。（二）