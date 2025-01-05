有小兵在人世逗留的時間，比十八歲的她還要短暫，有的甚至連出生年月都不詳，橫槓的那頭是迷茫的問號和空白。在陵園的出口，她看見摘掉墨鏡的占卜者正與守墓人站在一起，兩人無聲地交談著什麼。

那天傍晚，她再次前往宋醫生家。看過化驗單後，宋醫生一聲嘆息，馬上又將這嘆息聲掩藏過去。她的第一反應是，自己的病恐怕永遠也治不好了。她含著淚，一個想法瞬間湧上心頭，明天天一亮就離開吧，以後再也不來這個地方了。

宋醫生忽然說，有人的病治好了。「指標正常了，病毒從她體內完全清除出去了。」是誰？她恍然抬頭，看著眼前這個人，好似望向灰燼中的一簇火焰。

「但那個人的病毒載量比你低很多。」宋醫生慢悠悠地說。

焰火之光剎那熄滅，她知道不能怪醫生。他從沒有擔保過什麼，總說，醫得病，醫不得命。她不知是自己的運氣太差，還是時機未到。

那天，她走在路上，末班車從身後緩緩駛來。最後一次了，她決定徒步回去。

新區很荒涼，風吹在臉上有些生澀，帶著草葉曝曬的氣息。未竣工的樓盤外圍著毛茸茸的、像青草一樣的安全網。月亮在雲層的邊緣移來移去，時而出現、時而不見。她也走走停停，好像正與天上的事物做著同步位移。當走到小巷路口，月亮已徹底擺脫雲層的桎梏，好似小舟航行在湛藍海面上。

她停下腳步，仰頭望著那扇住了三個月的小窗，窗口亮著燈，女孩回來了。多少個夜晚，每次抬頭看到它，心裡便會湧現莫名的溫暖和羞愧交織而成的情感。她想著如何與女孩解釋，說服裝廠裁員 ，她沒活幹了，不得不回老家找工作。（九）