大齡剩女的姻緣路（二）

圖／想樂

不用問，他家裡前幾年沒支援他買房子，家庭條件可能比她家還差。也有一些人覺得北京房子太貴，不值，攢了錢先在老家省會或者地級城市買。結婚後把家安在老家，兩個人一起在這裡租房子，一起供老家的房子，壓力小得多。

一想到她將來的家在南陽，或者鄭州 ，她更是徬徨無措。那麼遠，一個人都不認識，和這樣一個男人回他的老家？

過了好一會兒，她發了一個字：「哦」。

心裡既忐忑又期盼，或許對方嫌她態度冷淡，不搬了。

那邊沒在意她的冷淡，照例在臨睡前扒拉來幾個庸俗段子發給她，算是晚安。

她想，郭睿遇到這種情景，一定會大聲地、堅定地說：「No，不行，我不要臭男人住在我家。」

那種脾氣的郭睿從來沒遇上過這種事。她不敢給郭睿講，知道她一定會教育她引狼入室，朝夕相處容易厭倦之類的話。

趙芸認識郭睿十幾年，總在偷偷觀察她怎麼做。無關緊要的幾個地方學到三、四分，大事面前，她依然是沒出息的趙芸，當不了颯爽的郭睿。

2

楊偉明胡亂把兩個破箱子堆到她的衣櫃頂上、把幾雙臭鞋子塞進沙發底下，伸手找她拿鑰匙。

她看看沙發上亂扔著的衣物、電腦和隨便扔在門口的拖鞋、涼鞋，在私密空間見面的羞怯和緊張之外，又添了點擔憂。這令她的心情像打翻了整個調料櫃，身體裡荷爾蒙的暗湧消失了一大半。她甚至有些後悔，為了第一個夜晚特意買了套內衣，白花了五、六百塊。

楊偉明大概終於發現，趙芸對他的到來不太激動，拿到鑰匙後，很刻意地說：「給你添麻煩了啊。」

趙芸立刻不好意思了，努力組織出一個笑臉：「客氣什麼。」

楊偉明個子不高，據他說是一百七十公分，趙芸目測，和她的一百六十二公分沒太多差距。

有工作，說是一個山東老闆辦的沒有一個韓國人的韓國泡菜公司，。泡菜袋子上除了「泡菜」二字是中文，其他都是韓語，對外要說老闆是首爾人。他跑超市也跑批發市場，有時候說「我開車」什麼的，聽起來像是有車一族，後來才知道是公司送貨兼跑業務用的一輛麵包車。

楊偉明和她的初夜很平淡，平常到趙芸不敢失望。

她不確定是否普通人的日常，就是這個樣子的。

曾經以為的、幻想過的，只是電影裡的表演、小說文字製造出來的虛幻。

那一天，楊偉明請她去小區旁邊的商業街吃黃燜雞。她心裡「咯登」一下，趕緊微微笑笑，沒說話。

飯後，兩人在小區附近的街道上走了一圈，算是熟悉環境。路過一家西餅屋，趙芸說她要去買點麵包做早餐。楊偉明拉住她：「不用，我早上都是下麵條。」

趙芸愣了一下，說：「我家沒掛麵。我早上一般都是出門買了，直接去地鐵站 。」

楊偉明把手揣在短褲口袋裡，鄙夷地看了看西餅屋，「我才不吃這個。有麵粉嗎？我自己做疙瘩湯吃。」

「也沒有麵粉。我不會做麵食，都是在超市裡買現成的。」

楊偉明一邊往家走，一邊說：「沒事，你不用管我。我找到什麼，就煮點什麼吃。」

到家後，趙芸謙讓道：「你先洗。」

單居房只有半堵牆隔開臥室和起居室，餐廳、客廳一共只有巴掌大。兩人座沙發前一只小小的茶几，身後是一個書架，旁邊一張小餐桌，兩只平日裡可以摺疊收起來的椅子。吃飯時打開，和沙發之間就沒有走人的空隙了。

廚房很小，水槽和爐灶之間只能放一個小菜板，只容得下一個人轉身。浴室也小，馬桶邊就是浴室玻璃隔斷，洗手台對面的迷你滾筒洗衣機上面，做的是到頂的櫃子，迷你小洗手台下也是櫃子。就連鏡子的後面，都是可以放好幾層牙具、肥皂、化妝品的櫃子。

螺螄殼裡做道場。五十幾平米的電梯公寓，所有的空間都利用到，所有的需求都要考慮到。瓷磚和木地板都是她去建材市場自己扛回來的，她反覆計算測量，走遍整個市場尋找最佳性價比，揀了很多尾貨，翻看參考了無數網頁。

楊偉明沐浴出來，下身穿好了牛仔短褲，上身赤裸，脖子上搭著她粉紅色的浴巾，有點害羞似的，沒話找話：「我彎腰擦腿，一撅屁股，前面頂著洗手盆，後面貼著洗衣機了。幸虧我沒有一米八。」（二）