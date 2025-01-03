高博士結婚了（一○）

薇薇連說帶求，心想橫豎是一刀，要死也早點死，別拖著。

娟娟買菜回來，做飯前進屋和他們打個招呼。高義民見她近日抑鬱寡歡，整個人瘦一圈，人更顯黑了。

一場毫無預警、令人震撼的事發生了，時光回到大學兼家教的那段時光，「高老師，您請吃水果。」黃太太上課結束前，都會端一盤切好的水果來。昏黃燈光下，西瓜、柳橙、香瓜格外誘惑，尤其在炎熱的夏天。似乎也是從那時起，他有吃水果的習慣。想到穎華那張十七歲純真的臉，燈下有多少憧憬和夢想。

「高博士……」一聲呼喚，薇薇拉回高義民思緒。他看到眼前一張急迫的、求助的臉。活到今日這個歲數，他自然明白，倘若承諾一脫口，就沒有收回的餘地。他想到住院，有天隔壁床位住進一個病人，早上開刀，晚上就沒有再回來。生命是脆弱的，高義民嘆口氣說：「讓我考慮考慮。」

薇薇見高義民沒有拒絕，握住他的手，淚眼汪汪，「高博士，謝謝您。您就是我們家的恩人，我們會信守承諾的。」

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薇薇、娟娟輪流照顧高義民日常起居。娟娟半工，下班後就直接去高義民家。薇薇上午去，兼料理午餐，但如果有生意要帶客人看房，高義民就得自己張羅了。這事發生幾次，被劉父知道，他認為：「怎麼可以這麼不負責任呢？」找薇薇商量，看能否徵得高博士同意，雙方見個面。青黃不接時，他老倆也可去幫忙，反正賦閒在家，總不能帶著老伴成天往超市跑。

星期天劉家在市區紫禁城海鮮餐館，宴請高義民，劉文浩夫婦、娟娟，薇薇，王建軍和兒子全家都來了。（一○）