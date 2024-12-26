圖／趙梅英

兩人周末去中國城吃飯，偶爾也去曼哈頓逛櫥窗。新年除夕，紐約時報 廣場倒數，他們擠在人群裡，也互相親吻，感情發展得不錯。可是Christiana從不邀請他去家裡，只說父母開餐館忙。後來，高義民才知道她母親改嫁，父親是繼父，她不喜歡那個家。

Christiana大學畢業，在外州找到工作，兩人周末通電話，寒假他乘長巴去看她。有一次，高義民看見她皮夾有一張與男子親密合照，他熱騰騰的心一下子涼了，以後兩個小時車程變成漫長。

取得博士學位，高義民在俄亥俄州 找到一份待遇不錯的工作。他周末和同事打籃球，一百七十公分身高、體重一百六十磅，身材在東方人眼裡中等，在西方社會就略顯矮了。基於「優生學理論」，尋找對象時也淨往高䠷女子看，這時潔西卡出現了。

潔西卡金髮碧眼、小方臉，個性親和。她與高義民在同層樓、不同實驗室工作，離異，有個六歲女兒，愛慕高義民好一陣子了，知道他單身，談公事都帶著飛揚的喜悅。

一個周末，潔西卡參加朋友生日派對後，返回實驗室檢查進度，經過高義民實驗室卻見不到人影。高義民最近趕報告做得晚，她是知道的，這不太尋常。她進去看，發現高義民伏在辦公桌上，捂著胃直呻吟。

「怎麼了？高博士！」

「痛，很痛。喔，天，我要死了。」

潔西卡喚了夜班安全人員來，將他送去醫院。

一覺醒來，高義民看見護理人員在給他點滴中注射藥物。沒多久，潔西卡進來，「高博士，感覺好些了嗎？我的天，昨晚真嚇人。」

「潔西卡，謝謝妳……」

「高博士，您病了，需要做檢查。」

「老毛病，感覺好多了。給妳添麻煩了。」

「別客氣，幸好昨晚我回實驗室……您多休息，下班後我再來看您。」

有了這次接觸，兩人交往頻繁起來。潔西卡是個熱情的女子，高義民有了她的關心，逐漸好起來。他三餐不定，餓了咖啡 、餅乾胡亂吃一通。潔西卡知道了後，每天做三明治會多做一份，午餐在公司餐堂吃，也會為他多買一份。

一次，潔西卡帶一盒蛤蜊洋芋濃湯給高義民。他喝著、喝著，那綿稠軟糯洋芋的香味，和那粒粒嫩口的蛤肉，竟讓他想起小時候害肝炎，母親給他煮的薑絲蛤蜊湯。他想家了。

兩人開始約會，提娜也加入，她是潔西卡與前夫的孩子。他們吃漢堡、披薩，有時候孩子輪到前夫帶，他倆就會去看電影、喝酒或跳舞，自然都是潔西卡安排的。高義民不會跳舞，潔西卡在耳邊數拍子，連慢三步、四步，走著、走著都會踩著她的腳。高義民告訴她，他青少年的生活與蓑衣、斗笠和水牛為伍，潔西卡聽了心生愛憐，決意要給他另一種人生。

他變得快樂起來，他寫家書將這訊息傳了回去，保守家庭開始無寧日。妹妹惠美代筆，強調父親堅持不同意，帶個洋女人回來算什麼？丟死人，鄰居朋友怎麼看？並要他回來找對象。

這天父親的信又來了，裡面附帶兩張照片。

「噢，這中國女子很漂亮，是你的妹妹？」高義民搖頭不語，一下子潔西卡突然想起了什麼，挑起眉問：「是你父母要給你介紹女朋友……」潔西卡凝視照片好久，逐一品頭論足，聲調慢慢提高，臉色越來越難看。「你的父母親不喜歡我……」

高義民支支吾吾：「這是他們的想法，別想太多。」

潔西卡控制不住，摔掉照片跑了出去。生活裡暗藏的不確定令她害怕，至少自己父母親聽說她有東方男友後，也沒有讚許的意思。離婚兩年，她畏懼婚姻，每當她提起高義民，父母的臉上多少帶些古怪的神情。他們對東方人的印象，仍保持在日本人階段。就連女兒第一次見到高義民，也露出疑惑，「嗨，你會說英文嗎？」

高義民將他與潔西卡打算結婚的事寫信告訴父母，附上合照，並說擇日返國。一日凌晨，電話鈴響，睡夢中潔西卡拿起話筒：「哈囉！」對方不語，接著一句陌生語言傳了來，她聽出「高義民」三個字。高義民接了去，聽著、聽著坐起來，「父親病了。」

高義民從台灣回來，本不多話的他更加沉默了，他的父母親堅持他找台灣小姐。他上有兩個哥哥、下有兩個妹妹，傳宗接代何苦為難他？他又怎麼向潔西卡解釋呢？

國際電話開始頻繁，針尖掉在地上都聽得見的夜每回電話鈴響，都引來潔西卡扯毛毯蒙頭，第二天就是冷戰。潔西卡對高義民滿口她聽不懂的話開始懷疑了，她疑神疑鬼他們家人談相親、談論她，她不要聽、不要聽……（二）