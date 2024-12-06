「還有……」陸老師猶豫地說，「就是，學費得漲。你知道，我們辦這個學校不容易，現在世道不好，物價飛漲，請人也要多花錢。這個學校裡的孩子們基本上都是二十四小時不能離人的，工作辛苦，人不好招。招到了就得想辦法留住，就得漲工錢……」

「漲多少？」知春問，「我是說覺夏的學費。」

「每個月多加八百。」

許知春在心底盤算了一下，一個月多加八百，一次交一年，也就是比去年的學費多了九千六。這還只是學費，住宿、伙食還要另算。許知春的心裡一沉，但是她能怎麼辦，覺夏離不開人，她又不可能不工作，總是守著她。

她咬緊了後槽牙，然後鬆開，點了點頭說：「行。」

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獨自一人回到市區的許知春的心裡空落落的。回去的一路上，她都在想潘叔。說實話，潘叔的後事辦得挺寒酸。其實不管是喜事還是喪事，都是要有人來捧場的。喜事還好說，當事人本就熱情高漲、內心愉悅，所以就算排場不大、人氣不足，也總還有溫馨的感覺。可喪事就不一樣了，哭的人少了，就連哭本身都顯得更加悲慘可憐了。

來弔唁潘建榮的人沒幾個，凌宇騫打來電話，說自己在歐洲參加一個電影節，趕不回來，把留在國內的助手的微信 推給了她，讓她忙不過來就找助手幫忙。許知春自然沒找。但收了凌宇騫託助手送來的花圈。

剩下過來的，也就是潘叔經營餐館時的幾個老夥計了。許知春穿著喪服站在空蕩蕩的大廳裡，隱約聽見遠處別的廳裡有誰在悲切地大哭，幽幽的哭聲飄過來，像一記重錘，砸得許知春胸口發悶。

潘建榮無父無母，除了自己和覺夏以外，沒有任何親人。（三九）