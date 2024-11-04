劉祥被卡在車裡，一邊的車門都凹進車裡。劉祥拖著一條撕裂的牛仔褲回到家時，江玲捂在嘴上的手半天都沒放下來。當她明白發生什麼之後，她痛哭流涕。她害怕。在這樣的日子裡，丈夫就是她的支柱、她的生活、她的一切。她不能想像，如果丈夫有事發生，她怎麼才能生活下去。

那一夜她幾乎沒闔眼。她靠在丈夫的身上，把他抱得緊緊的。即使在熱戀時，她也沒這樣害怕失去他。結婚十八年之後，她明白了一點，命運把他們結合在一起，他們就是一個人。在艱難的生活面前，沒有什麼能把他們分開。

最好的辦法就是搬到酒吧附近去住，這樣劉祥就不用每天開高速上下班。劉安聽說了，照樣是不同意。他最怕的事情，就是生活有什麼改變。開始他說上學太遠了，江玲也想過，她不能不為劉安著想。劉安考上這個私立學校不容易，何況他現在已經習慣了這裡的生活。如果換一個學校，難保不出現像小學時那樣的情況。如果是那樣，能不能高中畢業，就是個問題。

如果不轉學，上學太遠。要劉祥送劉安的話，劉祥還是會開高速，問題並沒有實質解決。後來江玲想到了讓劉安住校。江玲的這個想法，激起了劉安強烈的反抗，讓他們的關係變得更糟。

江玲去找過皮埃爾，皮埃爾說目前看劉安的病不只是自閉症，還有青春期心理，應該還有憂鬱症 。江玲想，劉安每天那麼多的要求，如果得不到滿足，豈不是會憂鬱？問皮埃爾，皮埃爾說也有的自閉症過了青春期，慢慢學會一些與他人交往的技能，這種複合的心理表現還會好一些。（一三）