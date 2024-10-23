那天他們很早就到了，他坐在他們車庫大拍賣 五塊錢買來有些凹陷的沙發上，情緒波濤洶湧。看著有著苗條身材的A在廚房又要顧爐火，又要應付兩個小小孩，忙得熱火朝天、焦頭爛額，她的先生T卻坐在沙發上侃大山，連廚房都不進。

很難想像個性大咧咧的，甚至有點男人婆的A，在家卻是個唯唯諾諾的小媳婦兒。

他如坐針氈，不去廚房幫忙過意不去；離開T去幫A又覺不妥，只能按捺下起伏不定的心虛應著T。色香味俱全的中式口味烤火雞出爐，香氣四溢，T吆喝著大家吃吃喝喝。幾碟下酒小菜配上他帶去的啤酒，大家吃得盤底朝天，好不痛快。A將小孩餵飽，哄上床後才坐下來，桌上只剩下火雞和一點點殘餘的沙拉。

當她坐下來的那一刻，他抬起頭來看她，低垂的燈正好照耀著她的臉，白花花的，他反而什麼都看不清。他一陣眩暈，一股說不出的愁苦湧上心來。

飯後大家大聲聊天、打橋牌。孩子都睡了，A將廚房也收得乾淨了，滿臉疲憊，仍沏了一壺茶，默默地為大家斟茶，像個溫順的小女人。

她畢竟是個女人，他想，她也是一個需要呵護與愛的女人啊。

他看著A，忽然覺得她像城裡汽車行前面豎立的充氣管人，隨風舞動、恣意歡欣。即使折腰也能立馬豎直，繼續舞動，充滿朝氣。有時被風吹得直往上竄，還睥睨天下，從不在乎別人的議論，兀自亂舞，充滿魔性。即使漏氣了，身子軟了下來，仍然呈現另一種風貌，永遠不會趴下。

看著、看著，他好想抱抱A，給她一個風華正盛的濃情蜜意。

回家路上他聽同學說，T在南部長大，標準的大男人，什麼事都不做，全部責任都交給A。（四）