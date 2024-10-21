我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

翩若驚鴻（三五）

草白

步出獄門後，他的體型、相貌給人脫胎換骨之感，與當年的葛老師越來越肖似。

那三個逐漸靠近的身影，好似被某種東西緊密連結在一起，再沒有什麼可拆散他們。這時，葛靜媛也看見她了，猶豫著走到她面前，臉上的蒼白之色早已褪去，閃耀著小麥色光澤，雖不復少女時代的明麗和驚艷──那時候即使蒼白，也給人驚艷之感──可與同齡女性比，多了沉靜與篤定，好似從紛亂荒蕪的日常生活中，終於找到某種可稱之為意義的東西。

廖青不免驚奇，這些年，葛靜媛都在做什麼？這一家三口倒成了真正的三口之家，他人再無插足進去的空間。和奚老師打過招呼後，她隨葛靜媛來到廟後竹林裡，好像她們需要一段額外的時間，來消化這些年的「隔閡」。

那次山上分別後，她時常想起葛靜媛，想著她會去做什麼工作。那些年，很多漂亮女孩幡然醒悟，以自身美貌為武器，紛紛投身電商直播界，賣衣服、首飾、家居用品，賺得盆滿缽滿，再去日韓等國整出一張網紅臉。很多個深夜或凌晨，她闖入語聲喧嘩的直播間，幻想從那些錐子臉中找到葛靜媛的身影。她常發布一些關於當下生活的「彈幕」，以期引起葛靜媛的注意──如果她偶爾也翻看朋友圈的話。但葛靜媛始終沒有露面，遞送出去的信息也有去無回，似乎被人半途截走，根本到不了她那裡。

此後，她在抖音小紅書等社交平台陸續註冊帳號，關注一些稀奇古怪的職業，什麼旅行博主、水庫管理員、火災瞭望員、燈塔或島嶼的看護者……（三五）

小紅書 抖音 電商

上一則

台積電文學獎最大贏家 劉子新：要爸爸「All in」台積電

下一則

包袱

延伸閱讀

Angelababy最強童顏 35歲美顏宛如少女

Angelababy最強童顏 35歲美顏宛如少女
華人在美月薪揭秘 福建小伙靠改裝車月賺上萬元

華人在美月薪揭秘 福建小伙靠改裝車月賺上萬元
黃軒女友曝光了 網：難得不是網紅臉

黃軒女友曝光了 網：難得不是網紅臉
「芈月傳」黃軒官宣女友 網友：不是網紅臉看著就自然

「芈月傳」黃軒官宣女友 網友：不是網紅臉看著就自然

熱門新聞

岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／123RF

陪伴失智妻直到終點

2024-10-13 02:02

遲到的守護

2024-10-15 02:02

在巴西出意外

2024-10-18 02:02

來不及穿上的婚紗

2024-10-17 02:01

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」