步出獄門後，他的體型、相貌給人脫胎換骨之感，與當年的葛老師越來越肖似。

那三個逐漸靠近的身影，好似被某種東西緊密連結在一起，再沒有什麼可拆散他們。這時，葛靜媛也看見她了，猶豫著走到她面前，臉上的蒼白之色早已褪去，閃耀著小麥色光澤，雖不復少女時代的明麗和驚艷──那時候即使蒼白，也給人驚艷之感──可與同齡女性比，多了沉靜與篤定，好似從紛亂荒蕪的日常生活中，終於找到某種可稱之為意義的東西。

廖青不免驚奇，這些年，葛靜媛都在做什麼？這一家三口倒成了真正的三口之家，他人再無插足進去的空間。和奚老師打過招呼後，她隨葛靜媛來到廟後竹林裡，好像她們需要一段額外的時間，來消化這些年的「隔閡」。

那次山上分別後，她時常想起葛靜媛，想著她會去做什麼工作。那些年，很多漂亮女孩幡然醒悟，以自身美貌為武器，紛紛投身電商 直播界，賣衣服、首飾、家居用品，賺得盆滿缽滿，再去日韓等國整出一張網紅臉。很多個深夜或凌晨，她闖入語聲喧嘩的直播間，幻想從那些錐子臉中找到葛靜媛的身影。她常發布一些關於當下生活的「彈幕」，以期引起葛靜媛的注意──如果她偶爾也翻看朋友圈的話。但葛靜媛始終沒有露面，遞送出去的信息也有去無回，似乎被人半途截走，根本到不了她那裡。

此後，她在抖音 、小紅書 等社交平台陸續註冊帳號，關注一些稀奇古怪的職業，什麼旅行博主、水庫管理員、火災瞭望員、燈塔或島嶼的看護者……（三五）