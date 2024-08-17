午餐時間到了，吃點喝點，找個地方睡覺。連夢也沒有的午覺，一口氣睡了兩小時，多麼奢侈！然後來個秦式按摩。

這是他第一次單獨光顧水療館，以前大都是陪客戶前來，熱鬧得很。一個人也不錯，安安靜靜，沒有思想包袱，純享受。

按摩是這天他來水療館的最終目的，因為他自己是一位按摩師，所以在生日這天，讓人家給自己按摩。

年輕的美女技師，手法和力度，都比不上盲人按摩店的師傅。有好幾次，他想提醒技師，某個穴位、某一處筋腱，需要多一點耐心、需要多一點力量，忍住沒吭聲。技師表揚他皮膚好，肌肉又厚、又有彈性。

晚飯還是豐盛的自助餐。他端著盤子，順時針繞著大桌子轉圈，一點胃口也沒有。菜品其實挺好，但與午餐完全相同，他看一眼就膩得慌。挑了幾樣自己平時愛吃的，感覺也不對，味道怪怪的，好像味蕾在欺騙他。上火了，舌苔厚厚的，影響了味蕾的發揮。

回家的路上，換乘地鐵 需要走到下面一層。他一腳踩空，滾落台階，昏迷，被送了去醫院。皮膚有輕微瘀傷，骨頭什麼的，沒問題。

阿勇說：「什麼叫做沒問題？我看不見了啊！」

醫生看一眼導盲竹，有些疑惑，重新在電腦上查看他的醫療記錄，說看不見正常，你原本就是盲人。

「我不是盲人……」

秀蓮握住阿勇一隻手，在他耳邊說：「咬咬牙就過去了，勇哥，不要緊，會有奇蹟出現的，像上次那樣。」

阿勇一口咬定是被人推下台階，因為他明顯感覺後背被狠狠地撞了一下。監控表明，當時他身後空無一人。不僅僅他的身後，他的前方和左右，也沒人。（全文完）