歲月饒過了誰？（二）

圖／趙梅英

芷萱聽靜怡提過，她阿姨寂寞得很，只想身邊有人圍著她轉。弄得自己的子女，包括靜怡這個姨甥女，一想去探望她總是脫不了身，還要忍受阿姨那老舊唱片一樣無休止的唉聲嘆氣，都有種望而卻步的遲疑。

「她當然想留我，不過我一進門就聲明不在這裡吃飯。她都被我姨父寵壞了，需要時間學習一個人獨處。誰都不可能天天來看她、餐餐陪她吃飯。」靜怡幽幽地說。

「是呀，你阿姨就是要培養一些愛好，別總把心思放在數算今天哪個孩子來過、哪個孩子沒來。小輩也有自己的生活，需要自己的空間。話又說回來，上了年紀適應能力差，你不是說，你姨父一輩子都對阿姨寵愛有加，把她慣得像公主似的。現在不幸姨父先走了，留下阿姨一個人，她其實就是個巨嬰。適應起來更是艱難，漫漫長路啊。」

「她是我小阿姨，媽媽最小的妹妹，沒比我們大太多，還沒那麼老呢。唉，不說她啦。你今天去看銀月的媽媽，怎麼樣？」靜怡將話題轉移。

「哦，鄧媽媽挺好的。在順德的養老院 裡，吃住都有人照顧，還有基本的醫護，什麼都安排得妥妥當當，挺讓人省心的。當然，鄧媽媽不需要人照顧，她還天天彈琴，自娛自樂。」

「彈琴？記得銀月彈得一手好琴，氣質女神，大學時是多少男生心中的白月光。她媽媽也彈琴？」靜怡說。

「是呀，銀月特意買了一架鋼琴給媽媽，就放在房間裡，隨時都可以彈，只要不妨礙別人休息就行。今天她特別高興，彈了兩首給我聽。老太太好精神，居然不用看譜，能記得住整首〈致愛麗絲〉和莫札特的〈小星星變奏曲〉，絕對沒有老人癡呆。我還真沒見過帶鋼琴入住養老院的。她是我見過最樂觀的人，跟那些整日怨天尤人、垂垂老矣的人有著天壤之別。她都八十四歲了欸。」

「哇，真是羨慕。我八十四歲的時候，都不知道會老成什麼樣子。」

「呵呵，能活到八十四就很幸運啦，還有這樣的生活質量，的確是有福之人。」芷萱感嘆道。

「既然她狀態這麼好，為什麼非要住養老院？還那麼遠。你說倒地鐵 都要兩個多小時，對吧？為什麼不住在廣州？你不是說，銀月的父母是中山醫的醫生嗎？他們應該有房子在城裡，還可能位置很好呢。現在都升值了吧？」靜怡冒出了很多個問號。

「對，他們是有房子，就在附近。為什麼住去了養老院？恰恰就是他們都是退休 老醫生，面對生老病死有著平常人不能企及的淡定和理智。他們就銀月一個獨生女，當初銀月在美國，他們沒有想要跟著去的，在廣州過著自得其樂的退休生活。鄧媽媽教鋼琴，學生多得不得了。爸爸被中山醫返聘，一直帶研究生，退而不休。銀月爸爸許多年前，就是中山醫學院附屬醫院的『外科第一刀』。

「後來是拗不過銀月，給他們辦的美國綠卡都快過期啦，他們才去了美國。我在美國銀月家裡見過他們兩老，見面那天，我是覺得她爸爸蒼老了許多。她媽媽倒是沒變，遠遠看見我走過去，她就在走廊上旁若無人地大聲喊我的名字，彷彿見到多年的老朋友。鄧媽媽的確心態年輕。

「本來我也以為，他們會快快樂樂在美國頤養天年。可是第二年我問起銀月，她卻告訴我，爸爸、媽媽回國了。原來她爸爸出現了帕金森綜合症，會突然摔倒、失去記憶、思維混亂、語言障礙等等。他們都是醫生，很清楚這意味著什麼，也知道，就她們母女是無法照顧好爸爸的。所以，鄧媽媽決定帶鄧伯伯回國。他們是我見過人間清醒、最為子女著想的父母。你知道這需要多大的勇氣和決心？他們所做的一切就是不要連累銀月，不要打攪她的生活。有的時候，適時離開，就是父母給兒女最大的愛……」

講到這裡，芷萱的眼眶濕潤了，語調哽咽。沉默了一下，靜怡安慰道：「你爸爸一樣，他也將自己的生活安排得好好的，不讓你掛心。」

無聲點了點頭，芷萱調整情緒，恢復了平靜的語氣：「回到廣州，他們本是打算入住中山醫的。可是大名鼎鼎的中山醫人滿為患，他們連個床位都找不到。現在中山醫的院長和主治醫生不是鄧伯伯的學生就是故交，可是也沒辦法，大把情況緊急的病人排著長龍等床位呢。再說，這不是一天兩天的事。帕金森症是不可逆轉的，在他們前面還有很漫長的日子。他們就找到了順德這家養老院，遠離大城市，資源沒有這麼搶手，旁邊就是順德地區最大的容奇醫院。鄧伯伯吃的藥還是在中山醫開，按時去取。鄧媽媽後來認識了一位『院友』，每月來廣州一趟，自己拿藥，也順帶給鄧伯伯取藥。她就不用跑啦。」（二）