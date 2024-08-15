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房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

看見（三一）

李東文

老大提醒大家，得統一口徑：不認識邱小媚，沒去過她家。蘭姊是財務公司老闆的遠房表姊，偶爾來公司喝茶，大家都認識，不過不熟。

阿勇想不通，為什麼事情過去了這麼多年，蘭姊還走不出來，非要魚死網破。

春天還沒有過完，急性子的夏天就來了，天氣熱得讓人難以置信。熱是因為老天爺在憋颱風、憋大雨，兩天了啊，風未到，雨也還沒能從天下落下來，硬生生把溫度拉高了好幾度。

阿勇生日前一天，母親打電話，提醒他生日將至，生日當天千萬別吃生冷的食物，連茶也要喝熱的，要吃雞腿和麵條。自從阿勇的眼睛出現問題以後，母親對他的關懷不再掩飾，三、五天必打一個電話過來，有事說事，沒事聽一聽她長子的聲音。

母親年輕時隨父親去城裡打工，為了養活一大家子疲於奔命。退休以後因為有退休金，越活越自在、越活越自信，漸漸變成了阿勇他們幾兄妹的精神支柱。孩子們有啥難處、有啥心事，都愛跟她講。

好不容易等到阿勇結束了與母親的通話，秀蓮說：你跟你娘關係越來越鐵了。阿勇說：其實一直都鐵，只不過以前有點害羞，遮遮掩掩。

母親上了年紀，才開始重視自己幾個孩子的生日。孩子們還小的時候，她的心思，幾乎全部用在謀生這件事情上，只操心孩子們是否餓肚子、身上的衣服暖和不暖和。孩子生日那天買個蛋糕、搞搞儀式，太奢侈了啊，沒那個必要。阿勇十四歲那年，不知何故，超過了約定時間一周，還未收到在上海打工的父母寄來的匯款，家中沒有一分錢……那天是星期天，阿勇生日，同時也是傳統的趕集日。（三一）

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