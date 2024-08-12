「天都快亮了，阿勇你在哪裡？」秀蓮在電話那頭說。

阿勇頓了頓，撒謊說：「今天夜裡的單特別多，老闆們急著要送貨，還給打賞……我今晚加油幹一個通宵，能頂三個白天。」

「注意安全！」秀蓮說，「錢是掙不完的，你送完貨趕緊回家睡覺。明天不要出車了，在家休息！」

過了些天，秀蓮舊話重提，說阿勇復明後再戴著墨鏡出門，讓她十分愧疚，遇見鄰居都不好意思打招呼。

阿勇何嘗不想堂堂正正地做人做事，做不到啊──如果讓大家知道了他已復明，他是繼續留在盲人按摩店做師傅，還是多退一步，回去做網約車 司機？反正他無論如何，也不想再靠做司機謀生了，太辛苦、太沒保障，還很危險──如果那天夜裡，爆胎時反應慢一點，車翻了，他還能活下來的機率是多少？當場死去倒也罷了，落個半身不遂，生活無法自理，將如何是好？

他口口聲聲對秀蓮說自己有分寸，其實那只是安慰秀蓮的話。對於自己復明後的所作所為，他比誰都心虛、比誰都愧疚。不過也沒有辦法，在這世上活著，試問誰不心虛？誰沒有一點愧疚感？不去想了、不去想了，硬著頭皮撐下去！

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多年以來，阿勇熱中於運動，如今因為扮演盲人，無法像正常人那樣去健身房運動，不能約三五好友打籃球，心中頗為苦惱，總覺得生活缺了點什麼。他上網買來健身器械，自己在家裡鍛鍊，後來又突發奇想，去到廣州一間離地鐵 口很近的健身房，用賣建陶的舊搭檔的身分證辦了張年卡，休息天坐地鐵過去。（二八）