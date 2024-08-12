「問了好幾個人，都說沒興趣。不知道你認不認識喜歡博物館 的朋友，可以和我搭夥一起去的？」

「是什麼樣的博物館啊？」

「是一個自然歷史博物館，離那不遠還有一個藝術博物館。其實我兩個都想去，但是一天的時間，恐怕只夠好好地參觀一個。」

「那你準備什麼時候去？」

「就這個周末。」

毛蕊盯著盛放的臉，他似乎是猶豫了一會，然後才說：「那我幫你問問吧，看看還有誰想去。反正一個車能坐好幾個人，當然是人越多越好。」

毛蕊說：「謝謝你。」盛放說：「那你等我消息吧。」說完他喝完了杯中的咖啡 ，說自己還有功課要趕，然後走了。那個裝著錢的信封他帶走了。

等到晚上，毛蕊收到了他的短信。短信裡說他問了一圈，可不是沒人願意，就是沒有時間。毛蕊悻悻地放下手機，自己已經夠大膽了，想到這個博物館的點子，本來也就是想再創造一些和盛放相處的機會。章志帆下周就要回來了，這個周末是自己最後的機會了。她嘆了口氣，看來這就是上帝的意思。

可手機又響了，盛放又發來一條：如果你不介意的話，我可以和你一起去。

毛蕊微笑著給他回覆：這算是為了報答上次送你回家而不得已為之的嗎？不用勉強的。

那邊很快又回覆了：沒有勉強，其實我也挺喜歡博物館的。

兩個人在短信裡說好，當天來回，早上六點就出發，中途不停。博物館裡有餐廳，午飯可以在那裡解決。博物館下午六點閉館，他們會一直待到閉館才回去。盛放提出開他的車去，去的路上他開，回來的路上如果他累了，那就毛蕊開。（一○）