但他沒有，繼續帶著導盲竹去盲人按摩店上班，偶爾請假幫朋友收帳。

秀蓮到底還有理智，勸他不如讓一切正常，該掙的錢掙、不該掙的錢不掙，做個清清白白的普通人。阿勇說：清清白白就是做個看得見的按摩師傅，或者網約車 司機。但你知道嗎秀蓮，我再也不想做司機了──秀蓮，你不用擔心，我有分寸。

假扮盲人，阿勇的心理壓力比秀蓮還大，畢竟他是當事人。但他每每想要放棄，那個該死的高仿名牌包包立馬跳進他的腦海，給他提供勇氣、給他補充能量。

經歷過恐怖人生跌宕，阿勇算是活明白了，不管是做按摩師還是司機，都是無比艱辛，容不下半點天真與僥倖。眼睛失明前兩周，夜裡八點，他吃完晚飯，搶到一張去雲浮送貨的急單。到雲浮交接完畢充電，再次幸運地搶到張從雲浮送貨至陽春的單，便又興高采烈地去送貨。他此時已經很累，靠嚼檳郎提神，但心裡高興啊，要知道，兩張都是大單，還有打賞，一張差不多能頂平時一天的收入。

沒想到樂極生悲，車在高速路上爆胎了。還好他反應夠快，卡死方向盤，才沒翻車。打電話叫來拖車，換新輪胎，費用遠遠超過這兩張大單的收入。凌晨過後，拖車和更換輪胎的費用翻倍。兩票大的白幹了。

下半夜在高速公路上等拖車前來，周圍漆黑一片，白天綠色的青山此時黑黝黝地連成了一個模糊的整體。蟲子在周圍啾啾鳴叫，偶爾傳來一兩聲什麼鳥的怪叫，讓人心驚肉跳。相隔很久，才有一輛汽車從身邊呼嘯而過，又絕塵而去……無限淒涼的夜晚──電話突然響起，震耳欲聾，幾乎沒嚇死。（二七）