盛放的腦子裡想起了毛蕊淡然的笑臉。自從認識她以來，她似乎一直帶著這樣的笑臉。他又突然想起，宿醉的第二天，自己頭疼欲裂地醒來，嗓子乾疼，嚥口唾沫都像是有滾燙的岩漿流過。自己旁邊的桌子上，有一杯水，自己身上，還蓋著被子。

盛放的心底有股淡淡的暖流湧過。他曾經聽季文濤他們談論過毛蕊這個人，說她總是神神祕祕的，他聽到，也只是笑笑。可現在再想，卻覺得「神祕」這個詞總是隱隱約約地散發出貶義的感覺。他們只是不了解她罷了。她不是神祕，只是淡然、從容。

在她們這個年紀，大多數的女生都如歐嘉穎一般，活潑、鬧騰，身處在最好的年華，自然而然地認為全世界就應該都圍著自己轉。這次和歐嘉穎鬧翻，一開始也是些雞毛蒜皮的小事。可鬧到最後，上升到了未來，還有兩人出路的問題。歐嘉穎的口氣如獨裁的女王般不容置疑。她說：「如果你想要和我在一起，就必須接受這樣的條件。而我也值得你這麼去做。」他不想再委曲求全，所以兩個人徹底涼了下來。

盛放打聽到了毛蕊的手機號，給她發了短信，約她在學校的咖啡 館見面。

「謝謝你啊。」盛放一見她，就跟她道謝，「我那幫朋友太不像話，才麻煩你送我回去。」他從隨身的包裡取出一個信封，放在桌子上，推到毛蕊的跟前。

「這是洗車的錢。我知道我那天晚上弄髒了你的車，非常對不起。你看一下夠不夠？」

毛蕊沒收。她笑著說：「你如果真的想謝我，可不可以幫我一個忙？」

「你說，只要我能辦到。」

「我想去一個博物館 ，只可惜離這裡有點遠，開車過去單程也得三個半小時。如果早上走得早的話，當天應該可以回來。只是我害怕自己疲勞駕駛，所以一直想找幾個人一起去。」（九）