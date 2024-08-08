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愛之罪（六）

桑文鶴

歐嘉穎托著腮，微微地嘆氣。「我還是太傻、太單純。」歐嘉穎說，「談戀愛也是只顧眼前的快樂，根本沒想過以後。我覺得我現在和盛放越是甜蜜，未來就會有越大的痛苦在等著我。」她看著毛蕊，「你呢？你怎麼也不談戀愛？」

毛蕊搖搖頭，「沒有遇到合適的。」她笑笑，隨緣吧。

倒不僅僅是她刻意隱瞞，事實上，感情上的事她真的沒法多說，因為她壓根就沒正兒八經地談過戀愛，一直是一張白紙。她有時想，也許章志帆就是看上了自己的這一點。要不然，那麼多女孩，似乎各個都隨手可得，可他憑什麼選中了自己，還帶她出國、供她讀書？

有一種說法是「養成系」，也許章志帆就是想把自己從精神上培養成理想愛人的樣子。讓她的世界裡只有他，她的認知裡也只有他。這挺可怕，交出自己的身體任他擺弄，這點她認了。可自己內心深處嚮往真正愛情的小花園，卻是一片不容別人侵犯的可貴聖地，她得好好地守護。於是，她每天都盼望著能夠見到盛放。即使他總是站在歐嘉穎身邊，握著歐嘉穎的手，能給毛蕊的，僅僅是禮貌的微笑。

過了一陣子，毛蕊注意到那兩個人怕是鬧了彆扭，好幾次的聚會都碰不見兩人。在校園裡遇到歐嘉穎幾次，她也都是一個人，行色匆匆的樣子。到了周末，毛蕊去給車加油，在加油站裡看到了盛放，他一個人，副駕駛座上並沒有歐嘉穎的影子。

她把車停好，走過去跟盛放打招呼。她裝傻地問：「嘉穎在哪裡？」又問：「季文濤這周過生日，說是在他家裡弄燒烤，你們倆去嗎？」

季文濤追過毛蕊，毛蕊本該盡量避嫌。（六）

加油站

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