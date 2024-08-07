蘭姊說：我今天來，並不想聽你勸我，是要你還我人情！老大倒是愣了一愣。蘭姊還是富婆的時候，老大尚未發跡，得過蘭姊不少好處。甚至有兩次，蘭姊託關係把他從裡面撈出來……老大說：行吧，如果這事真如你說的那樣，我是該幫你出一口惡氣。

蘭姊走後，阿勇問老大，是不是年輕時與蘭姊談過戀愛。老大說：呸，你想啥呢，蘭姊算是我的一位遠房表姊，親戚！

經過兩天的偵察，周五傍晚，老大親自帶隊，預先在樓道裡埋伏，邱小媚剛出電梯便被控制。就在邱小媚尖叫之前，阿勇一把捂住她的嘴巴，在她耳說：「敢動一下，就弄死你！」

進到屋裡，阿勇看看邱小媚，又看蘭姊，心裡想，換了是我，也會扛不住淪陷。邱小媚那身材和容貌，沒得挑的。

邱小媚的家，超過一百五十平方，裝修得富麗堂皇。她還認得蘭姊，但不承認騙過錢。蘭姊「啪啪」兩巴掌甩過去，開始摔東西，電視、電腦、花瓶等等，看見啥摔啥、想摔啥摔啥。邱小媚木然站著，像在看蘭姊表演。阿勇和另外兩位肌肉猛男既沒出手幫忙，也沒阻止。聽到一下接著一下的巨響，只覺得膽顫心驚，生怕事情鬧到無法收拾。

後來蘭姊也累了，過來一把撕爛邱小媚的裙子，讓她的兩隻美乳暴露在眾人面前。邱小媚慘叫一聲，突然掙脫，跑進臥室關起了門。老大一腳踹開門，和阿勇一左一右，鎖緊邱小媚的雙手，讓蘭姊繼續扇她大耳光。

正在這時，穿著西褲皮鞋、手拎公事包下班回家的男主人，衝進來一腳端在老大屁股上，騷亂升級，陷入混戰。

邱小媚高聲慘叫，倒地不起，下身鮮血淋漓。（二三）