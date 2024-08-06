我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

36年電梯噩夢 八旬老翁一邊抗癌一邊抗議

愛之罪（四）

桑文鶴

但凡她對章志帆有那麼一點真心，她都不會對自己真實的情況如此的諱莫如深。

她帶著評價別人，也審視自己的目光走在校園裡，在心裡暗淡地想，沒錯，這樣的機會是自己夢寐以求的，可現在得到了，也明白了代價。

她看到校園裡攜手同行的年輕情侶們，真好。她的心裡浮起一層羨慕。說起來自己也是二十出頭的年紀，可似乎還沒有過一場真正的戀愛。在男女這件事上，她最需要操心的，是自己的避孕藥是不是快吃完了。

她在心底笑話自己，要了這個又想要那個，到底要怎麼樣？胡思亂想間，聽見有人叫自己的名字，抬頭一看，是最近剛認識不久的歐嘉穎。她笑嘻嘻地跟毛蕊打招呼，然後向她介紹站在自己身邊的男生。

「這是盛放。」歐嘉穎說：「我男朋友。」

毛蕊望向那個叫盛放的高個男生，說：「你好。」然後她聽見自己心底有禮花綻放的聲音。

如果非要她把自己對理想異性的期待都具象化的話，那他現在就活生生地站在了自己的眼前。

「你好。」盛放也說。他禮貌地衝毛蕊笑笑。

彷彿是老天爺也在有意安排什麼故事發生似的，那段時間章志帆回了國，說是他在國內投資參與的一個項目出了點問題，他得回去盯著。毛蕊一下子有了不被束縛的周末。她跟著同學一起去酒吧，一起去登山、去釣魚，期間總能碰到歐嘉穎和盛放。畢竟年紀都相仿，吃喝玩樂間，毛蕊也終於覺得自己過上了正常年輕人的生活了。

她依舊每天都跟章志帆視頻，和朋友們出去玩的事也沒有完全瞞著章志帆。她給章志帆看了自己和歐嘉穎的合影，然後開玩笑地問章志帆，覺得歐嘉穎怎麼樣？（四）

投資 釣魚

上一則

台北市副市長李四川 養花種瓜悟人生

下一則

臥遊亦有深情

延伸閱讀

快看世界／椰樹和「Brat」 賀錦麗競選團隊吸引年輕人

快看世界／椰樹和「Brat」 賀錦麗競選團隊吸引年輕人
日本新宿酒吧拒絕中國、南韓遊客入店 遭疑種族歧視

日本新宿酒吧拒絕中國、南韓遊客入店 遭疑種族歧視
新聞周刊：Z世代年輕人會不會投給賀錦麗？

新聞周刊：Z世代年輕人會不會投給賀錦麗？
20歲年紀有60歲頸椎…中國年輕人流行醫院「吊脖子」

20歲年紀有60歲頸椎…中國年輕人流行醫院「吊脖子」

熱門新聞

美國理想養老地點

2024-08-02 02:00

中國家具在美國

2024-07-29 02:04

買房記

2024-08-02 02:00

父女之間

2024-07-31 02:00
人們在鶴鳴茶社內喝茶聊天。（圖片提供∕爾雅）

成都之夏

2024-08-01 02:02

忘不了的情

2024-07-29 02:04

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌