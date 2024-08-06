但凡她對章志帆有那麼一點真心，她都不會對自己真實的情況如此的諱莫如深。

她帶著評價別人，也審視自己的目光走在校園裡，在心裡暗淡地想，沒錯，這樣的機會是自己夢寐以求的，可現在得到了，也明白了代價。

她看到校園裡攜手同行的年輕情侶們，真好。她的心裡浮起一層羨慕。說起來自己也是二十出頭的年紀，可似乎還沒有過一場真正的戀愛。在男女這件事上，她最需要操心的，是自己的避孕藥是不是快吃完了。

她在心底笑話自己，要了這個又想要那個，到底要怎麼樣？胡思亂想間，聽見有人叫自己的名字，抬頭一看，是最近剛認識不久的歐嘉穎。她笑嘻嘻地跟毛蕊打招呼，然後向她介紹站在自己身邊的男生。

「這是盛放。」歐嘉穎說：「我男朋友。」

毛蕊望向那個叫盛放的高個男生，說：「你好。」然後她聽見自己心底有禮花綻放的聲音。

如果非要她把自己對理想異性的期待都具象化的話，那他現在就活生生地站在了自己的眼前。

「你好。」盛放也說。他禮貌地衝毛蕊笑笑。

彷彿是老天爺也在有意安排什麼故事發生似的，那段時間章志帆回了國，說是他在國內投資 參與的一個項目出了點問題，他得回去盯著。毛蕊一下子有了不被束縛的周末。她跟著同學一起去酒吧，一起去登山、去釣魚 ，期間總能碰到歐嘉穎和盛放。畢竟年紀都相仿，吃喝玩樂間，毛蕊也終於覺得自己過上了正常年輕人的生活了。

她依舊每天都跟章志帆視頻，和朋友們出去玩的事也沒有完全瞞著章志帆。她給章志帆看了自己和歐嘉穎的合影，然後開玩笑地問章志帆，覺得歐嘉穎怎麼樣？（四）