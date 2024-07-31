他吃不慣西餐，哪天看見香瑤做的不是中餐，餐桌就瞬間變成戰場。放學回家，香瑤還沒有做好飯，他餓了，又是後媽虧待他的現成罪狀。總之，家無寧日。

從生活小節的磕磕碰碰開始，家庭矛盾激增。大衛父子的爭吵，甚至驚動了鄰居。有那麼一次，鄰居給報了警。警察來到，情急之下，父子倆的英語都不靈光。香瑤還要出來打圓場，請警察撤銷指控。

香瑤沒少為這個忤逆的繼子收拾殘局。大衛在考到駕照 的第一天，就跟同學去飆車，將香瑤送他的新車撞得報廢了。幸虧他人沒事，可是乖了幾天之後，大衛又出去和有車的同學瘋，時常夜不歸宿。

香瑤越是想要約束他，他越是反感。發展到，香瑤一跟他講話，就是態度不好，在教訓他。無論香瑤如何心平氣和、如何溫言細語，他都說香瑤語調輕蔑，看不起他。香瑤氣得血壓飆升，在家裡如履薄冰。

如果父親附和香瑤，幫著香瑤來說他，他就一句懟回去：「你就幫著她來欺負我一個小孩。我就不該來美國！」噎得徐先生話都說不上來。

大衛還有個撒手鐧，每次爭吵，只要他祭出「我小時候你在哪裡？現在有什麼資格管我」，讓做父親的心都碎了。

在管教孩子的事情上沒有默契，很快就讓香瑤的婚姻經受考驗。各自都是有過去的人，總有不堪觸碰的脆弱。經過一地雞毛的日子，香瑤敗下陣來。

香瑤是城中名人，這次的離婚在當地華人 圈子裡鬧得沸沸揚揚。同情香瑤的，都說她太善良了，高估了人性，為別人做嫁衣，還陪上了自己。徐先生也說他這些年忍辱負重，過得苦不堪言，夾在妻子和兒子之間，無從取捨。（七）