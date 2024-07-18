厚薄坑幾多滄桑（全文完）

我瞪著那些嘴一張一閤，如水裡的魚吐氣泡，浮上水面就噗地消失得無影無蹤，完全不用負責任。

傳說如謊言，講一百遍就變成真的？

先生嘴閉得緊緊，不去為這些八卦的維基補綴資料。

阿晨和老狗的愛恨情仇，就留給他們自己。

●

去年夏天，我們全家再到紐約旅遊。時隔四十年，再次經過面貌一新的厚薄坑。

不能不說，老狗的眼光還是厲害。他在1981年的預言，到2003年真的發生了。

紐約建地越來越少、地價越來越貴，建商注意到一水之隔的厚薄坑。不僅有水岸之美，到紐約又便捷，便買下了廢棄多年的麥斯威爾咖啡 廠房，改建成了面對哈德遜河景最夯的公寓住家。從此厚薄坑的相貌有如經過拉皮整容過的明星，身價節節高升。

老狗如果沒離開，說不定也是地產大咖一個。

聽說地氣風水每一、二十年也會輪轉，厚薄坑的運勢，厚過、薄過，又轉厚。只可惜老狗、阿晨生不逢時，來在厚薄坑最壞的年代。

紐約，依然是世界的天堂。我們來到洛克斐勒廣場，夏天的溜冰場改為戶外餐廳。昔日沒錢的我們，只能在場外看雪花飄飄、看美人溜冰，艷羨不已。沒想到現在也可以坐在這裡，跟俊男美女紐約客，同台閒坐喝下午茶，品人生甜辣苦澀。

中產階級的我們，以一杯咖啡的費用，過得如有錢人。

我四顧觀望，說不定會看到老狗也在這裡喝咖啡？也許！

廣場邊，金色的普羅米修斯雕像依然光亮飛揚。我想起這個為人類留下火種，卻犯了天條日日被老鷹啄肝的神！我想到大學時貼心的阿晨、在洛克斐勒廣場幫我們照相的阿晨、在厚薄坑疲憊的阿晨，以及一步步崩潰在公路上的阿晨。可憐的阿晨！

我的心，如被尖喙啄著般，跳著痛。（全文完）