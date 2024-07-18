你好，合夥人！（一八）

浩大和梅梅都來廣州了，梅梅對皇后說：「你不考慮我們，總得考慮你兒子吧！兒子的爸爸一事無成，你別讓兒子在小朋友面前抬不起頭啊。」

皇后在外面奔事業，一周都回不了一次家，孩子基本扔給梅梅在管。有次梅梅帶孩子來「夢奧」，雅君聽見那孩子管皇后叫「媽」，但是喊梅梅「娘」，那一聲「娘」比一聲「媽」親熱暖心。雅君當時覺得怪異，但又不能明說，只能私下告訴金萊。

金萊嘆道：「皇后真慘，嘔心瀝血養了一群人，兒子也成了別人家的，你怎麼不提醒皇后？」

「我敢說什麼？她又不是我的親密好友。如果換成你，我早就跳出來了。今天還有更過分的消息，那梅梅居然想領著一群人進公司。」

「皇后前世欠了梅梅，先是霉了皇后的金牌，然後又讓皇后投資 泳衣廠，虧得血本無歸，不折不扣的倒楣梅！皇后那般果斷的人，怎麼繼續讓腦子噴水！」

「皇后雖然殺法決斷，但是很重感情。她在國家隊的時候，就把梅梅當成自己的親妹妹。」

「這親妹妹從前害了她，今後還要害她。」金萊斷定。

皇后是總裁，尋思著要把梅梅和丈夫帶進公司任職。雅君心頭奔過一千匹草泥馬，但表面上不動聲色。鴻業把公司的股份給了兒子，兒子年輕，在公司說不上話。雅君找到鴻業商量對策，鴻業怒道：「商量個屁，那梅梅一進來，我們都等著屁股落水吃鴨蛋吧！皇后腦子跳水了，她和梅梅的組合是什麼組合？」

皇后到底是聰明人，一點就透，拒絕了梅梅的請求。雅君以為這件事就這樣平息了，結果還沒完沒了。（一八）