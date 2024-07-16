我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

你好，合夥人！（一六）

孟悟

鴻業很快接到一筆大單，他對皇后說：「今年九月在廣州有個國際廣告展，我希望你和萬雅君一起出席開幕式。你們兩人在奧運轉敗為勝的畫面太經典了，客戶會聯想起你們當年的自信陽光、團結友愛，我們會得到更多的合同。」

皇后愣住了，要去找雅君？自打退役後，她和雅君六、七年沒有見面。要找雅君，只能求助金萊。金萊直接告訴皇后：「雅君先生突然離世，她遭遇重大打擊，如今誰也不理。」

皇后說話乾脆明瞭：「雅君敢衝敢殺，絕不是那種磨磨嘰嘰、拖泥帶水的小女人。」

「你行、你厲害，我給你地址，你去美國找她。」金萊說話也不客氣。

「我神經病啊，花那麼大的成本飛美國。把電話給我，我直接喊她回國。」

金萊心想，皇后就是皇后啊，一開口就是跟常人不一樣的氣場。但是這次你皇后要碰石牆，碰一鼻子的灰。

金萊徹底暈了！也就四天時間，雅君已經滿血復活，出現在金萊的眼前，完全是個女戰士的形象。她坦白告訴金萊：「真的，一聽到皇后的聲音，我渾身熱血沸騰，那些綑住我的憂傷莫名其妙都鬆綁了。」

「雅君啊，我是你最好的朋友，你卻把我拉黑。皇后一聲令下，你就乖乖回到廣州。」

「對不起，金萊。」雅君真誠道歉：「你是我永遠的閨蜜、永遠的親人，而皇后她，她就是皇后，我就是萬年老二。老二只能聽老大的，雖然老二不喜歡老大。」

雅君埋在心底的深層祕密，並沒有向金萊亮底。在雅君悲痛至極的時候，金萊給她的關懷帶著深深的同情，無疑加深了雅君的憂傷和無助。（一六）

奧運

上一則

米蘭的時尚區

下一則

台北輕旅行

延伸閱讀

你好，合夥人！（九）

你好，合夥人！（九）
你好，合夥人！（八）

你好，合夥人！（八）
你好，合夥人！（七）

你好，合夥人！（七）
你好，合夥人！（六）

你好，合夥人！（六）

熱門新聞

當年高考很低調

2024-07-09 02:00
故宮暑假大展「皇帝的移動花園」展出宮廷畫家余省的「繪姑洗昌辰」，畫中前方便是助雍正打敗眾皇子、拿下皇帝大位的「圓明園牡丹台」。（記者陳宛茜／翻攝）

牡丹是雍正奪嫡幕後黑手？故宮「皇帝的移動花園」解密

2024-07-08 18:17

尋婚記

2024-07-10 02:00

好事多磨

2024-07-09 02:00

人算不如天算

2024-07-13 02:00

收支平衡，過完一生

2024-07-11 02:00

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁