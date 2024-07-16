你好，合夥人！（一六）

鴻業很快接到一筆大單，他對皇后說：「今年九月在廣州有個國際廣告展，我希望你和萬雅君一起出席開幕式。你們兩人在奧運 轉敗為勝的畫面太經典了，客戶會聯想起你們當年的自信陽光、團結友愛，我們會得到更多的合同。」

皇后愣住了，要去找雅君？自打退役後，她和雅君六、七年沒有見面。要找雅君，只能求助金萊。金萊直接告訴皇后：「雅君先生突然離世，她遭遇重大打擊，如今誰也不理。」

皇后說話乾脆明瞭：「雅君敢衝敢殺，絕不是那種磨磨嘰嘰、拖泥帶水的小女人。」

「你行、你厲害，我給你地址，你去美國找她。」金萊說話也不客氣。

「我神經病啊，花那麼大的成本飛美國。把電話給我，我直接喊她回國。」

金萊心想，皇后就是皇后啊，一開口就是跟常人不一樣的氣場。但是這次你皇后要碰石牆，碰一鼻子的灰。

金萊徹底暈了！也就四天時間，雅君已經滿血復活，出現在金萊的眼前，完全是個女戰士的形象。她坦白告訴金萊：「真的，一聽到皇后的聲音，我渾身熱血沸騰，那些綑住我的憂傷莫名其妙都鬆綁了。」

「雅君啊，我是你最好的朋友，你卻把我拉黑。皇后一聲令下，你就乖乖回到廣州。」

「對不起，金萊。」雅君真誠道歉：「你是我永遠的閨蜜、永遠的親人，而皇后她，她就是皇后，我就是萬年老二。老二只能聽老大的，雖然老二不喜歡老大。」

雅君埋在心底的深層祕密，並沒有向金萊亮底。在雅君悲痛至極的時候，金萊給她的關懷帶著深深的同情，無疑加深了雅君的憂傷和無助。（一六）