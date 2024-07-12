圖／薛慧瑩

就像是看一場身臨其境的電影，你以上帝視角注視著一切，並對劇情的來路與走向也了然於胸。

他們是城裡的大學生，暑假裡，一夥人結伴計畫經眉山、樂山、峨眉山，去大涼山過彝族火把節。剛上路沒多久，男孩突發高燒，別人都不願意為他耽擱美好的旅程，女孩站了出來，帶他去最近的小鎮打點滴。他們同學院，但不是一個系的，以前院裡搞活動見過幾面，彼此卻並不熟。她能撇下大家和一路美景留下來，這讓男孩既感動又內疚。下午剛好了些，他便準備啟程，同她去追趕大部隊。女孩讓他安心休息，反正是出來玩，暑假這麼長，有的是時間，風景又不會消失，早看晚看都一樣。

當天晚上還得輸液，女孩沒有要走的意思。他有點不好意思、有點尷尬，勸女孩找個賓館住下，女孩卻說要在醫院照顧他，還指著旁邊的空床位，數落似地道：「明明有免費的，為什麼要花錢去賓館？沒個人照應，等會兒該換液體的時候，你和護士都睡著了，怎麼辦？」

男孩不好駁了她的好意，只能不停感謝她。起先氣氛確實尷尬而沉默，後來還是女孩沒話找話，才漸漸打破沉悶，他們從專業、愛好，聊到家庭、未來。他們知道了彼此都還是單身，這本來沒什麼，只是長夜漫漫，孤男寡女，一旦扯到這話題，就有些曖昧、有些意有所指。

「是沒有喜歡的人，」女孩問，「還是沒有勇氣說出口？」

男孩沒正面回答，而是說：「喜歡一個人容易，和這個人一直相處下去只怕很難。」

「你也太理性了。這麼瞻前顧後，會得到想要的嗎？感情說來就來，喜歡就喜歡，以後會怎樣，到時候自然會知道，現在顧慮那麼多幹麼？」

「要是有喜歡的人，你會大膽告訴他？」

「也許不會，但我有辦法，讓他知道我喜歡他。」

其實他們都口是心非。很明顯，他們對彼此都有好感，但就是不願意說破。如果夜晚更長些、他倆更熟些，也許會毫不猶豫地互訴衷腸，而不是說這些若即若離的話。

他們原計畫第二天一早乘車去樂山，在那兒跟大部隊會合。可當男孩睜開惺忪睡眼，卻說起了胡話。

「你是誰？」他說，「我怎麼會在醫院？」

「不會燒壞腦袋了吧？」

女孩邊說，邊用手摸了摸他額頭，確實燙得厲害。拿體溫計一量，攝氏40.5度，比前一天還高。

只能接著打點滴。男孩很快睡著了，偶爾驚厥，他睡得並不安穩。女孩既擔心又慶幸。她希望男孩馬上好起來，即便那樣一來，他們將立刻上路，去追趕其他同學；她又希望這樣的獨處能夠更久些。

直到傍晚時分男孩才醒來，燒退了，只感到虛弱、疲憊。當時女孩趴在旁邊睡著了，夕陽從窗戶照進來，落在她的身上、頭髮上，無比溫馨、無比動人，他忍不住伸手輕拂她額前蓬鬆雜亂的頭髮。

女孩抬起頭，揉了揉眼睛：「什麼時候醒的？」

「有一會兒了。」

「感覺怎麼樣？」

「好多了。」

「現在記起我了吧？」

女孩告訴他之前高燒說胡話的事，他全然沒有印象，自嘲似的辯解，也許是遺傳了祖父和祖母的老年癡呆病。

又過了一天，男孩才痊癒出院。他們去鎮上的飯館飽餐一頓，出來時，誰也不提動身出發的事。已經落下三、四天了，其他同學一路走馬觀花，即將進入大涼山，就算他們風塵僕僕地趕過去，錯過的還是錯過了。

女孩自小在城裡生活，對小鎮的煙火氣很感興趣，看什麼都好奇。男孩耐心地跟在一旁，對她疑惑的事及時做出解釋。他們沿著小鎮的長街一直走，過了石拱橋，見不少人往岔路上去，有的拿著魚竿、有的身穿泳衣，小孩子蹦蹦跳跳、大人們悠閒自在。他們跟隨人群，只消幾分鐘，便見一片大湖臥在眼前。湖面倒映著藍天，深邃而清澈，淺水處，不少人在嬉戲打鬧，往前隔上一段距離，岸邊插滿魚竿，也有人直接握手裡垂釣。臨湖蜿蜒的道路後面，遠遠近近散落著木頭搭建的度假屋。

「太漂亮了！」女孩不由得感嘆，「真沒想到，一個名不見經傳的小地方，居然隱藏著這樣的美景。」

男孩也感到心曠神怡，特別是身體初癒，從頭到尾把破敗而乏善可陳的小鎮走一遭，然後誤打誤撞地來到此處，好像冥冥中預示著什麼，整個人如重生般喜悅。

他們耗費個把鐘頭，沿著湖邊走了一圈。午後陽光強烈，天氣很熱，女孩的臉蛋通紅，鼻翼沁滿細汗。她提議去湖裡游泳。男孩支支吾吾，不說去，也不說不去。他不會游泳，何況他們此行的目的地是涼山，根本就沒準備泳裝。（三）