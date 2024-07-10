厚薄坑幾多滄桑（四）

還好，我不怕蟑螂，我只怕老鼠。也還好，整個晚上，那些老鼠們（我相信一定有的）都沒讓我看見，彼此尊重相安無事。整棟樓也躲過了我的尖叫聲。

如果說，紐約上州 看到的是美國人安逸的中產生活，如果說，洛克斐勒廣場是天上人間。那麼厚薄坑裡，我們台灣來的同學們，住的像貧民窟，過的什麼樣的日子，怎麼比在台灣還不堪？我和先生失去睡意，孤坐到天亮。

早上七點不到，阿晨由外面提著一袋超市食物回來，羽絨衣上沾滿融雪的濕氣。看他一臉倦容，似乎一夜沒睡好？

阿晨一邊開火煎培根醃肉、炒蛋、烤吐司，一邊跟我們道歉：「那個小氣房東 ，昨晚又把暖氣關掉了，好省重油錢。你們沒凍壞吧？真不好意思。」

門口陸陸續續響起敲門聲，不停有其他台灣來的學長、學弟，進進出出找阿晨報告事情，有宿舍問題的、申請獎學金的、轉系的、剛來要接機的，居然還有臺灣老婆不能適應生活，要鬧離婚的。我聽了都頭大，而阿晨儼然同學會的老大，很耐心地一一回答、分工、解決，看來這都是他的日常。

我看著他充滿血絲的眼睛、烏青的眼泡，滿心歉意地想，他為了我們，也一夜沒睡好，怎麼還有餘力處理這麼多雜務？

阿晨跟我們解釋道：「我最近在收集資料，準備寫信告房東。我已經讀過法規，我要告他沒有保持最基本可適合健康居住的環境給租客 。暖氣、熱水都供應不足，這是違法的。因為整排樓都這麼差，導致附近治安也差，更是惡性循環。這區屋子因為有房租管控，房東沒法漲租，也不能趕人。所以他就擺爛，希望我們自己搬走。他好調價租給別人。」（四）