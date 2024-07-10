我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

厚薄坑幾多滄桑（四）

嚴筱意

還好，我不怕蟑螂，我只怕老鼠。也還好，整個晚上，那些老鼠們（我相信一定有的）都沒讓我看見，彼此尊重相安無事。整棟樓也躲過了我的尖叫聲。

如果說，紐約上州看到的是美國人安逸的中產生活，如果說，洛克斐勒廣場是天上人間。那麼厚薄坑裡，我們台灣來的同學們，住的像貧民窟，過的什麼樣的日子，怎麼比在台灣還不堪？我和先生失去睡意，孤坐到天亮。

早上七點不到，阿晨由外面提著一袋超市食物回來，羽絨衣上沾滿融雪的濕氣。看他一臉倦容，似乎一夜沒睡好？

阿晨一邊開火煎培根醃肉、炒蛋、烤吐司，一邊跟我們道歉：「那個小氣房東，昨晚又把暖氣關掉了，好省重油錢。你們沒凍壞吧？真不好意思。」

門口陸陸續續響起敲門聲，不停有其他台灣來的學長、學弟，進進出出找阿晨報告事情，有宿舍問題的、申請獎學金的、轉系的、剛來要接機的，居然還有臺灣老婆不能適應生活，要鬧離婚的。我聽了都頭大，而阿晨儼然同學會的老大，很耐心地一一回答、分工、解決，看來這都是他的日常。

我看著他充滿血絲的眼睛、烏青的眼泡，滿心歉意地想，他為了我們，也一夜沒睡好，怎麼還有餘力處理這麼多雜務？

阿晨跟我們解釋道：「我最近在收集資料，準備寫信告房東。我已經讀過法規，我要告他沒有保持最基本可適合健康居住的環境給租客。暖氣、熱水都供應不足，這是違法的。因為整排樓都這麼差，導致附近治安也差，更是惡性循環。這區屋子因為有房租管控，房東沒法漲租，也不能趕人。所以他就擺爛，希望我們自己搬走。他好調價租給別人。」（四）

房東 紐約上州 租客

上一則

夏日，還是可愛的

下一則

尋婚記

延伸閱讀

厚薄坑幾多滄桑（一）

厚薄坑幾多滄桑（一）
紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 被警擊斃 警方公布錄影

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 被警擊斃 警方公布錄影
上州亞裔少年拒攔查 奔跑過程亮空氣槍 遭警察擊斃

上州亞裔少年拒攔查 奔跑過程亮空氣槍 遭警察擊斃
上州華男誤撥911 意外被逮種大麻遭捕

上州華男誤撥911 意外被逮種大麻遭捕

熱門新聞

華裔舞者克洛伊·米塞爾丁。（取材自Instagram）

22歲華裔混血舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

2024-07-03 21:24
故宮暑假大展「皇帝的移動花園」展出宮廷畫家余省的「繪姑洗昌辰」，畫中前方便是助雍正打敗眾皇子、拿下皇帝大位的「圓明園牡丹台」。（記者陳宛茜／翻攝）

牡丹是雍正奪嫡幕後黑手？故宮「皇帝的移動花園」解密

2024-07-08 18:17
圖為7月2日，溫哥華女皇劇院廣場前擠滿了人潮觀看北一女樂儀旗隊表演，她們精湛的耍槍招式屢屢贏得熱烈掌聲。（中央社）

遭中干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎

2024-07-07 17:53

我的猶太鄰居

2024-07-04 02:00

當年高考很低調

2024-07-09 02:00

旅遊趣事

2024-07-05 02:00

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招