你好，合夥人！（九）

媒體總是喜歡惹事，造一些新鮮話題引人注目。回國後的記者會上，有人直接問她們：「這幾年來，你們兩人表現出空前團結，是不是害怕被金花、銀花吃掉？」

雅君笑道：「如果小隊員能淘汰我們，我們一定走人。」

天邊的夕陽像個鴨蛋黃，夕光無聲地流過城市的車水馬龍。一壁窗簾隔開了外面喧囂的世界，這是金萊的新家，乾淨、溫暖，讓人安全放心，什麼話都可以放出來飛舞。

金萊問雅君：「你真的不退，還要折騰一屆奧運 ？」

雅君說：「在記者面前裝的假豪情，信不得的。鏡頭裡的那些話和表情，都是信不得的。」

金萊又問：「那你和皇后的深厚友誼，是裝的還是真的？」

雅君笑道：「戰鬥已經結束，友誼也打了句號。奧運慶功會一散，我們就沒通手機。我不知她的行蹤，她不知我的方向。」

金萊吃驚道：「你真不知道她的行蹤？我都知道她在哪兒。」

「她在哪兒？」雅君追問。

「就在梅梅的家裡！」

梅梅的新家跟金萊一個小區，天河區的高檔住宅區，綠樹濃蔭、小橋流水。梅梅退役後嫁給一個廣東籍的羽毛球奧運冠軍，把家也安在了廣州。金萊前幾天在小區散步，遠遠看見一群人抬桌扛椅在搬家，一路都是歡聲笑語。一個穿紅裙子的女子很招眼，頭上頂著一個長頸鹿、左手一個毛毛熊、右手兩個金老虎。金萊走近一看，居然是羅皇后。

羅皇后一臉笑意盎然，她對金萊說：「你別笑我像個馬戲團的小丑，今天在給梅梅當苦力，幫她搬家。」

「看看吧，這就是我和皇后的情誼。」雅君對金萊苦笑道：「我如果死了，開追悼會也通知不到皇后。」（九）