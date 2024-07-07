我扭頭匆匆看了一眼電視，電視的畫面變成了球賽。我不說話了，津津有味地看球賽。球賽結束了，電視螢幕上出現了一個女歌手，妝容誇張、穿著性感、舞蹈勁爆。我妻子說：你說莫妮卡是不是詹姆斯的母親？莫妮卡也吸毒，也有一個孩子。

我一愣，這種無厘頭的話經常會從她嘴裡冒出來。她說話嘴快，說的話往往自己也不知道是什麼意思。

我妻子說，莫妮卡是她在學校認識的一個義大利 女孩。由於巨大的學業壓力和經濟壓力，很多人都需要放鬆的機會。很多人在大學裡學會了抽菸、學會了喝酒、學會了蹦迪，學會了抽大麻 。很多人對於大麻非常好奇，於是被朋友帶著吸了第一口，從此走上不歸路，莫妮卡就是這樣。

我妻子說，莫妮卡後來被強行隔離了。第一次吸毒被抓一般是行政拘留，外加三年社群戒毒。第二次被抓一般會被定為吸毒成癮人員，然後送強制隔離戒毒。強制隔離的期限是兩年。更慘的是，她還有孩子。妻子說，莫妮卡的媽媽出生在「快克熱」時代，曾被許多人視為迷失的一代。莫妮卡被送到寄養父母家庭長大。現在莫妮卡重蹈覆轍，生下了又一個「快克嬰兒」。

我聽說詹姆斯出生時也是這樣，小臉憋得青瓷一樣藍紫，沒有呼吸，命懸一線，這是典型的「毒品 嬰兒」症狀，有人稱這種嬰兒叫「藍色嬰兒」。

我妻子幽幽地說：我看著莫妮卡說到她母親時，臉上冷靜得出奇，像是在說別人的事。想一想毒品的影響多可怕啊！整整三代人都受害，你說莫妮卡的孩子會像莫妮卡和她的母親一樣，也走上吸毒的路嗎？（一六）