也許是疫情 不能出家門的緣故、也許是妻子每天在家無聊，現在她每天都致力於照顧詹姆斯，這讓她的生活變得生動起來，她和我之間聊的話題也無限擴大了。周末我們總是帶他去教會，然後帶他買菜。我們還喜歡待在後院的陽光下，就好像外面那些煩心的事永遠不會侵襲我們。這樣一家三口的日子其實很安逸。

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今天是探視日，我們每星期會帶詹姆斯來見他母親。登記後，他會由一個工作人員抱著進親子 會客室，單獨會見生母。等候的時間，我們一般會去商場，採購或去餐館消磨兩個小時。有時坐在屋子裡等，有時就會走到院子裡；妻子坐在長椅上，而我多半是靠在長椅上看手機。發呆的時候看著不遠處停著的車輛，那些夫婦倆一起出現的，可能就是代養父母。當然啦，還有不少單身代養孩子的。我們經常看到一些單身的人，男人或女人，他或她可能就是那些孩子的生身父母。

一個女人，下車後從車裡抱出一隻白色的小狗，藍色的裙子緊緊地包裹迷人的曲線。儘管離得很遠，能看到她身材高䠷、曲線優美，是個讓人過目不忘的女人。我盯著她看了很久，我妻子注意到我的眼神，也饒有興趣地盯著她，然後說，她很漂亮，她很像莫妮卡。我馬上想到義大利 明星莫妮卡，一定是個很漂亮、很浪漫的女人。

等候室很安靜，走廊上有很多房間，樓道裡幾乎看不到人。今天早上的緊張空氣一直影響著我妻子，我的胳膊就被她的一隻手緊緊拽著。她意識到自己的失態，臉上凝固著一種窘迫的表情，她一直在搜尋著樓道裡的聲音。（一五）