你好，合夥人！（三）

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她在飛機上就開始給金萊傳送經驗：「你這次頭上有了金光，肯定有好多廣告商主動上門找你。但亂七八糟的廣告也多，假貨歪貨也多，不小心就壞了自己的名聲，惹一身的汙水，洗都洗不乾淨。」

雅君雖是「萬年老二」，多少有些名氣，也打過廣告，當過幾個產品的代言人。但是同皇后的輝煌壯麗相比，一個是大都市、一個是小山寨，因為皇后代言的全是大名牌。說實話，皇后裝扮出來不輸明星，白皙的天鵝頸、修長的手臂，身材曲線曼妙，長髮烏黑發亮。雅君的五官比皇后精美，但就是沒有皇后的氣場強大。只是禍福難料，皇后的江山破了、鳳冠碎了，個人品牌瞬間跌落，好多商家都撤退了。

雅君知道，有個以洗髮香波名聞遐邇的大商家，肯定不會再同娘娘續簽了。那個大商家的中國公關部經理在奧運 會後，找到了雅君。公關部最初就是想押雅君的寶，當她是個潛力股，計畫給她簽下合同。

用奧運明星打廣告，是種極大的風險投資 ，跟賭博一樣，贏了，廠家和明星都歡喜，賭輸了，廠家就等於吃黃連。押雅君還是繼續押皇后？公司上層各執一詞，互不相讓，有人說雅君會逆轉乾坤，有人說皇后能蟬聯。

奧運會後，商家找過雅君。但雅君不願意給公眾「落井下石」的印象，轉身就把金萊介紹給他們。公關經理說：「金萊我見過，在奧運拿了體操金牌，關鍵她不會跳水啊！我們有個跳水的鏡頭、有個出水芙蓉的鏡頭，還不知道她會不會游泳？」

雅君是講義氣的人，她用了三天時間教會金萊游泳，金萊不僅適應了水，還能模仿幾個花式游泳的動作。至於縱身一躍的跳水動作，雅君當然沒本領讓金萊三天就學會，她當了金萊的替身。金萊說：「你一個奧運冠軍給我當替身，我應該分一半的錢給你。」

雅君笑道：「訓練局要抽分子、你教練要抽分子，恐怕你自己都拿不了一半！我就認你這個朋友。我們之間只談情義。」

金萊的香波廣告，播出後效果出乎意料的好，好評如潮如浪，把上個周期的皇后比得日月無光、天昏地暗。雅君很開心，她知道皇后看了廣告會氣得肝痛。

皇后在奧運掛了後，一直在痛哭，誰都不見，跟誰都不說話，淚乾了、血乾了。終於她死去又活來了，死去活來後說的第一句話便是：「我不退，我還要參加下屆奧運會，把我的金牌奪回來！」

「沒問題，我奉陪！」

雅君說這話的時候，只有金萊坐在她的身邊。餐桌上橫著一張報紙，雅君便是從報紙的體育版，讀到了皇后的豪言壯語！

金萊問雅君：「你們不累啊，還要拚到下一屆？」

雅君說：「我今年才二十三，不老不累。羅皇后折騰到下一屆，都滿三十了！」

金萊說：「真勇敢，三十歲的女人不去結婚、生孩子，還想金牌。」

雅君問金萊：「聽你的口氣，似乎七老八十了？你才十七歲，幹麼不拚奧運？」

既然是好朋友，金萊也就亮開了心頭的山，山中的水：「我沒有雄心壯志，糊裡糊塗當了奧運替補。平衡木決賽那天，那些奧運高手緊張得臉都綠了，有個羅馬尼亞小姑娘上場前，我看見她眉毛都在抖。我一點也不緊張，比平時的訓練還穩，超水平發揮，奧運會的氛圍讓我特別興奮。我穩穩落地後，看見我的名字排在第一，完全像做夢一般。教練看我狀態超好，又讓我參加第二天的高低槓決賽。高手一個一個從槓上掉下來，我平心靜氣居然又拿了一塊金牌！說實話，站在領獎台上，我都是暈乎乎的，但是我不可能永遠留在美夢裡，我必須見好就收。跟你說實話吧，我連全運會都會棄權，為什麼？我在奧運會上完成的兩個成套，如今完成質量不到百分之六十，我可能會被隊友打得滿地稀飯。」

雅君勸金萊：「你的廣告才剛剛打響，你就想急流勇退了？廣告商找你，一是你的金牌，二是你還在國家隊。日子一長，誰還記得你、誰還找你？」

時光如水漫流，國家隊練兵秣馬，奔向下一個奧運周期。這期間，金萊向娛樂圈進軍了，雅君忙她的比賽和訓練。雖然沒見面，但常在手機上談心聊天，彼此的開心和煩惱，都拿出來交換。

雅君告訴金萊，她最近很鬱悶。前不久，墨西哥 世界杯跳水賽，她輸給了羅皇后。兩分之差，但輸了就是輸了。一個月後，溫州的國際跳水邀請賽上，她又遭遇了小鬼，輸給一個十三歲的小姑娘。那場邀請賽，皇后稱病沒有出席。

金萊忙安慰雅君：「你曾經那麼堅強的神經，怎麼也脆弱起來？」

雅君頓了一下，向金萊攤開了內心深處的暗河。這大半年的訓練和比賽，她發現自己的實力在下落，綜合技能也好、裁判印象也好，還是不如皇后。皇后一出征，國內外裁判還是偏著她。（三）